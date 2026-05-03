"Пленки Миндича" должны получить огласку в США, заявил Мирошник
2026-05-03T21:31+0300
2026-05-03T21:44+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. "Пленки Миндича" должны получить огласку в США, учитывая что синдикат Владимира Зеленского активно осваивал американские деньги, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В США этот скандал должен получить больший разворот, учитывая, что синдикат Зеленского активно осваивал и американские средства, выделенные по поручениям демократов во главе с (экс-президентом США Джо) Байденом", - сказал Мирошник. По его мнению, варианты выхода ситуации зависят от того, насколько вопрос разворовывания иностранной военной помощи заинтересует власти и политиков стран-доноров. "Тем кто совсем недавно голосовал за выделение очередных 90 миллиардов евро на поддержку украинского режима, сама постановка вопроса будет неприятна, ведь вслед за ней встанет и другой - какой личный интерес в лоббировании интересов украинской коррупционной ОПГ имели сами лоббисты", - заключил посол. Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября 2025 года предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
