https://1prime.ru/20260503/miroshnik-869643896.html
Мирошник оценил масштаб коррупции Миндича и Зеленского
Мирошник оценил масштаб коррупции Миндича и Зеленского - 03.05.2026, ПРАЙМ
Мирошник оценил масштаб коррупции Миндича и Зеленского
Махинации фигуранта громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов,... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T22:07+0300
2026-05-03T22:07+0300
2026-05-03T22:13+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
владимир зеленский
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860331836_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_d3de77b97e10eb5c0cfba4bbbd40fc36.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Махинации фигуранта громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Размах коррупционных махинаций "группы Миндича-Зеленского" исчисляется сотнями миллионов долларов, поступающих на Украину в виде иностранной помощи и извлекаемых из украинского бюджета", - сказал Мирошник. Он подчеркнул, что это те самые средства, которые были выделены иностранными донорами из бюджетов своих стран "под бравурные речи о необходимости немедленного спасения Украины и Европы". "Аппетиты коррупционной ОПГ распространялись не только на энергетический сектор Украины, но и на самую "вкусную" часть бюджета - оборонную, составляющую десятки миллиардов долларов, игнорируя всю "сердечную боль" и патриотическую риторику Зеленского, играющего роль на мировой сцене верховного главнокомандующего Украины", - подчеркнул посол. Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
https://1prime.ru/20260503/miroshnik-869643032.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860331836_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_10d54a85bd7a3ec409d9708952e47a0e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, владимир зеленский, мид рф
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, МИД РФ
Мирошник оценил масштаб коррупции Миндича и Зеленского
Посол Мирошник: махинации Миндича и Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Махинации фигуранта громкого дела о коррупции в энергетике на Украине Тимура Миндича, а также Владимира Зеленского исчисляются сотнями миллионов долларов, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Размах коррупционных махинаций "группы Миндича-Зеленского
" исчисляется сотнями миллионов долларов, поступающих на Украину
в виде иностранной помощи и извлекаемых из украинского бюджета", - сказал Мирошник.
Он подчеркнул, что это те самые средства, которые были выделены иностранными донорами из бюджетов своих стран "под бравурные речи о необходимости немедленного спасения Украины и Европы".
"Аппетиты коррупционной ОПГ распространялись не только на энергетический сектор Украины, но и на самую "вкусную" часть бюджета - оборонную, составляющую десятки миллиардов долларов, игнорируя всю "сердечную боль" и патриотическую риторику Зеленского, играющего роль на мировой сцене верховного главнокомандующего Украины", - подчеркнул посол.
Зеленский и его окружение стали мультимиллионерами, заявил Мирошник
Издание "Украинская правда" опубликовало данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.