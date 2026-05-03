Россия сможет увеличить нефтедобычу в июне

Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне по сравнению с маем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,762 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T13:42+0300

2026-05-03T14:25+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Россия сможет нарастить нефтедобычу в июне по сравнению с маем на 62 тысячи баррелей в сутки, до 9,762 миллиона баррелей в сутки, следует из коммюнике ОПЕК.В мае максимально разрешенная добыча нефти в России составляла 9,699 миллиона баррелей в сутки.Семь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Казахстан, Кувейт и Оман), помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.

