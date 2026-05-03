Семь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в июне
2026-05-03T13:46+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи. "В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в июне 2026 года", - говорится в сообщении. Рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
