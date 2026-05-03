https://1prime.ru/20260503/opek-869638935.html

Семь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в июне

Семь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в июне - 03.05.2026, ПРАЙМ

Семь стран ОПЕК+ решили увеличить предел нефтедобычи в июне

Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - приняли решение увеличить максимально... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T13:46+0300

2026-05-03T13:46+0300

2026-05-03T13:46+0300

энергетика

нефть

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860307906_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f0261cccab208eeb88fd7cbcb9a2e44a.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман - приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки, следует из коммюнике по итогам встречи. "В рамках своего коллективного обязательства поддерживать стабильность нефтяного рынка семь стран-участниц приняли решение скорректировать добычу на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными ограничениями, объявленными в апреле 2023 года. Эта корректировка будет осуществлена в июне 2026 года", - говорится в сообщении. Рост предельного уровня добычи сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

https://1prime.ru/20260501/opek-869604895.html

саудовская аравия

ирак

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек