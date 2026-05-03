Минус один "доброволец": семь стран ОПЕК+ провели первую встречу без ОАЭ - 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T19:09+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) провели первую встречу после выхода ОАЭ из соглашения, где утвердили увеличение максимально разрешенного уровня производства на 188 тысяч баррелей в сутки в июне. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, приверженность "семерки" неизменной стратегии несмотря на энергокризис из-за ситуации на Ближнем Востоке и потерю одного из участников связана с тем, что страны стремятся сохранить свою долю на мировом рынке нефти в самый подходящий для этого период. После открытия Ормузского пролива это позволит странам ОПЕК+ из Персидского залива нарастить добычу без значительного удара по ценам. "Открытие Ормузского пролива и так вызовет некую психологическую реакцию рынка, так еще, если вы объявите, что договорились о повышении квот, это дополнительно негативно повлияет на цены. А если вы каждый месяц наращивали квоты, то вы можете сказать: "А мы увеличим добычу, потому что квоты и так уже были большими". Так они хотят сгладить еще влияние на рынок", - сказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Полный энергокризис Начало активной фазы конфликта США и Израиля с Ираном в конце февраля привело к закрытию Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок энергоресурсов из стран Персидского залива. В результате в регионе начала сокращаться добыча нефти. По данным апрельского доклада ОПЕК, добыча в Ираке составила в марте упала в 2,6 раза, до 1,625 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте - в 2,1 раза, до 1,213 миллиона. ОАЭ сократили добычу за месяц в 1,8 раза, до 1,892 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия же снизила производство на 23%, до 7,799 миллиона баррелей. Мировой нефтяной рынок ежедневно теряет 10-12 миллионов баррелей из-за ближневосточного конфликта, суммарно уже недопоставлено примерно 600 миллионов баррелей, сказал в четверг вице-премьер РФ Александр Новак. Он неоднократно отмечал, что в мире сейчас наблюдается крупнейший за 40 лет энергетический кризис, а восстановление поставок нефти займет минимум несколько месяцев. ОАЭ вышли из чата Эмиратское информационное госагентство WAM передало во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это решение непосредственно связано с фактическим закрытием Ормузского пролива и было принято с учетом сделанных инвестиций в увеличение добычи нефти и газа и в нефтехимию в ОАЭ, заявлял министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейля аль-Мазруи. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Теперь, по сути, ОАЭ не сдерживают никакие ограничения на добычу нефти, которые они соблюдали в рамках соглашения. Глава отдела по анализу ОПЕК+ Kpler Амена Бакр оценивала, что Эмираты могут нарастить добычу нефти до 4-4,2 миллиона баррелей в сутки в течение шести месяцев. Нефтегазовая госкомпания Абу-Даби ADNOC уже заявила о намерениях привлечь на проекты развития до 2028 года 200 миллиардов дирхамов ОАЭ (55 миллиардов долларов). По словам декана факультета финансовой экономики МГИМО, доктора экономических наук Игбала Гулиева, выход из ОПЕК и ОПЕК+ - это важный политический жест, но пока его эффект ограничен, так как регион и так живет в режиме повышенной турбулентности. "В перспективе этот шаг может запустить конкуренцию за доли рынка и подорвать прежнюю модель согласованных ограничений. Но прямо сейчас все решает Ормузский пролив и то, насколько сильно инвесторы готовы переплачивать за риск", - сказал он РИА Новости. Стабильность - признак мастерства Несмотря на то, что происходит вокруг, ОПЕК+ остается верен своей стратегии. Рост предельного уровня добычи в июне сопоставим с майским увеличением на 206 тысяч баррелей в сутки - из него просто будет исключена доля ОАЭ, объявивших о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц. В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. По словам Юшкова, стратегия ОПЕК+ в последние два года заключается в том, чтобы вернуть свою долю рынка, которую альянс мог утратить, пока сокращал добычу нефти. "Другие страны, не входящие в ОПЕК+, пользовались этим. И США, и Гайана, и Бразилия, и Канада увеличивали добычу, занимая наши доли на рынке. Сейчас же мы видим такую ситуацию, что ОПЕК+ решил, что нужно бороться все-таки за долю на рынке", - отметил эксперт. Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что квота семи стран по итогам июня превысит на 2,94 миллиона баррелей нефти в сутки уровень марта 2025 года, когда начался выход из ограничений. По его словам, текущие геополитические условия позволяют ОПЕК+ увеличивать квоты без угрозы резкого падения нефтяных цен. Родионов не исключил, что если за май острая фаза конфликта США с Ираном не будет преодолена, альянс примет решение об аналогичном увеличении предельного уровня производства и на июль. "Цена на нефть Brent находится вблизи отметки в 110 долларов за баррель, и это создает благоприятный фон для повышения квот. Для рынка важнейшим фактором остается кризис вокруг Ормузского пролива, тогда как квоты находятся на периферии внимания", - прокомментировал гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Эксперты напоминают, что сейчас фактического роста добычи не произойдет, потому что из-за конфликта страны Персидского залива сильно отстают от своих квот в ОПЕК+. Так, "восьмерка" стран (включая ОАЭ) в марте добывала на 6,877 миллиона баррелей меньше целевого уровня, учитывающего план компенсаций ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости на основе данных доклада ОПЕК. "Но потом, когда Ормузский пролив будет освобожден, что актуально для ближневосточных стран, они сразу смогут побольше нарастить объем производства, потому что у них все эти месяцы накапливалась как бы дополнительная квота на добычу", - добавил Юшков.

