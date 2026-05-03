ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти
2026-05-03T23:04+0300
ДОХА, 3 мая - ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте после того, как покинули ОПЕК и альянса ОПЕК+, говорится в заявлении объединения арабских производителей. Эта организация существует с 1968 года, ОАЭ были ее членом на протяжении 58 лет. "Генеральный секретариат Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) был проинформирован о письме министра энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухеля аль-Мазруи ... в адрес председателя текущей сессии совета министров ОАПЕК, в котором говорится о решении ОАЭ выйти из состава организации с 1 мая 2026 года", - отмечается в заявлении. Ранее ОАЭ объявили о выходе 1 мая из ОПЕК и альянса мировых нефтепроизводителей ОПЕК+.
