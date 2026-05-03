В Кремле оценили ситуацию на мировом рынке нефти
Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2026-05-03T13:20+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова Владимира Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. "Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть", - сказал Песков.
Песков: нефти на рынке из-за ситуации с Ормузом стало меньше, чем должно быть