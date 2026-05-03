https://1prime.ru/20260503/peskov-869637727.html

В Кремле оценили ситуацию на мировом рынке нефти

В Кремле оценили ситуацию на мировом рынке нефти - 03.05.2026, ПРАЙМ

В Кремле оценили ситуацию на мировом рынке нефти

Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T13:20+0300

2026-05-03T13:20+0300

2026-05-03T13:20+0300

энергетика

нефть

россия

ормузский пролив

рф

запад

дмитрий песков

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Нефти на мировом рынке из-за ситуации в Ормузском проливе уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сказал в комментарии автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова Владимира Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре. "Я уж не знаю, отказал он европейцам или нет, но ситуация такая, что в условиях острейшего энергокризиса из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на рынке гораздо меньше, чем должно быть", - сказал Песков.

https://1prime.ru/20260503/irak--869636179.html

ормузский пролив

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, ормузский пролив, рф, запад, дмитрий песков, владимир зеленский