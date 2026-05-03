В Кремле допустили дальнейший рост цен на нефть - 03.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В Кремле допустили дальнейший рост цен на нефть
Уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к еще большему росту цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 03.05.2026, ПРАЙМ
13:22 03.05.2026
 
В Кремле допустили дальнейший рост цен на нефть

Песков: уменьшение количества российской нефти на рынке приведет к росту цен

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к еще большему росту цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Об этом он сказал автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, комментируя слова Владимира Зеленского, утверждающего, что ослушался призывов Запада не бить по российской нефтяной инфраструктуре.
Пресс-секретарь президента отметил, что из-за ситуации в Ормузском проливе нефти на мировом рынке уже сейчас гораздо меньше, чем должно быть.
"И если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов", - сказал Песков.
