https://1prime.ru/20260503/peskov-869638183.html
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке - 03.05.2026, ПРАЙМ
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке
Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T13:22+0300
2026-05-03T13:22+0300
2026-05-03T13:22+0300
энергетика
нефть
рф
киев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49931bb770121ae244f2b0ef7200eb5f.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в РФ, то стоимость нефти вырастет. "Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство", — сказал Песков. Он отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены. "Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима", - подчеркнул Песков.
https://1prime.ru/20260503/irak--869636179.html
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cff2a6f78ec1bb7358fc8de6706ee1a2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, киев, дмитрий песков
Энергетика, Нефть, РФ, Киев, Дмитрий Песков
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке
Песков: рост цен на нефть в мире повлияет на компании в России
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести
" Песков
отметил, что, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева
по объектам в РФ
, то стоимость нефти вырастет.
"Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство", — сказал Песков.
Он отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены.
"Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима", - подчеркнул Песков.
В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти