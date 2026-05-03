Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260503/peskov-869638183.html
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке - 03.05.2026, ПРАЙМ
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке
Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T13:22+0300
2026-05-03T13:22+0300
энергетика
нефть
рф
киев
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49931bb770121ae244f2b0ef7200eb5f.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в РФ, то стоимость нефти вырастет. "Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство", — сказал Песков. Он отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены. "Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима", - подчеркнул Песков.
https://1prime.ru/20260503/irak--869636179.html
рф
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cff2a6f78ec1bb7358fc8de6706ee1a2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, киев, дмитрий песков
Энергетика, Нефть, РФ, Киев, Дмитрий Песков
13:22 03.05.2026
 
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке

Песков: рост цен на нефть в мире повлияет на компании в России

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в РФ, то стоимость нефти вырастет.
"Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство", — сказал Песков.
Он отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены.
"Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима", - подчеркнул Песков.
Нефтяная качалка - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
В Ираке рассказали, когда смогут восстановить добычу нефти
08:55
 
ЭнергетикаНефтьРФКиевДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала