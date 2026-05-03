Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке - 03.05.2026, ПРАЙМ

Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь...

2026-05-03T13:22+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Рост цен на нефть на мировом рынке повлияет и на компании в России, они заработают больше даже при меньшем объеме экспортной нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" Песков отметил, что, в случае, если часть российской нефти будет выпадать с мирового рынка из-за ударов Киева по объектам в РФ, то стоимость нефти вырастет. "Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство", — сказал Песков. Он отметил, что в этом плане интересы России будут обеспечены. "Но главное, конечно, нам все-таки продолжать для того, чтобы застраховать себя от дальнейших рисков подобных террористических атак киевского режима", - подчеркнул Песков.

