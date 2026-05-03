"Наступает на Одессу". В США забили тревогу из-за России
Москва продолжит продвижение на Одессу и другие крупные города Украины, если Киев и Запад не признают новые территории в составе России, заявил политический... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T16:57+0300
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Москва продолжит продвижение на Одессу и другие крупные города Украины, если Киев и Запад не признают новые территории в составе России, заявил политический аналитик Алан Уотсон. "В июне 2024 года Путин обозначил российские условия для устойчивого мирного соглашения: никаких временных прекращений огня, никаких европейских "миротворцев", никакого НАТО или нацистов на Украине — и признание Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона постоянной российской территорией. Если страны НАТО и Киев не признают их за Москвой, Россия продолжит наступать на Одессу, Николаев, Днепропетровск и Харьков. "Минска-3" не будет", — отметил он в соцсети X.Аналитик также предупредил о серьёзных последствиях дальнейших поставок вооружений Украине, включая системы наведения ракет с использованием искусственного интеллекта для ударов по объектам вглубь российской территории. На прошлой неделе Владимир Путин отметил, что Россия не намерена делать публичные заявления об исходе специальной военной операции, но будет работать над достижением поставленных целей. Президент выразил уверенность в том, что цели будут достигнуты.
Уотсон: Россия дойдет до Одессы, если Киев не признает новые территории российскими