Силуанов: бюджет получит дополнительно 200 млрд рублей от подорожания нефти
Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей на фоне роста цен на нефть в мире, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T19:42+0300
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Российский бюджет получит дополнительно 200 миллиардов рублей на фоне роста цен на нефть в мире, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Мы их (дополнительные доходы - ред.) ждем. Но я сразу хочу сказать, что уровни поступлений и недопоступлений доходов за последние два месяца – одинаковые… Речь идет о сумме примерно 200 миллиардов рублей", - сказал Силуанов в беседе с журналистом ИС "Вести" Павлом Зарубиным. Фактически, заявил глава Минфина, вышеобозначенные показатели поступлений друг друга уравновесят.
