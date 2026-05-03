https://1prime.ru/20260503/ssha-869634054.html

СМИ: США пересмотрят размещение батальона с дальнобойным оружием в Германии

СМИ: США пересмотрят размещение батальона с дальнобойным оружием в Германии - 03.05.2026, ПРАЙМ

СМИ: США пересмотрят размещение батальона с дальнобойным оружием в Германии

США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в... | 03.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-03T05:18+0300

2026-05-03T05:18+0300

2026-05-03T05:18+0300

экономика

общество

мировая экономика

германия

сша

иран

дональд трамп

фридрих мерц

джо байден

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869634054.jpg?1777774732

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. США в рамках планируемого сокращения американского военного контингента в Германии пересмотрят решение о размещении своего батальона с дальнобойным оружием в этой стране, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник в Пентагоне. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить численность американских военных в Германии более чем на 5 тысяч человек. Этому решению предшествовала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану. "Это сокращение ставит под угрозу развертывание дальнобойного оружия, включая ракеты Tomahawk... Официальное лицо из Пентагона сообщило, что Вашингтон отменит решение, объявленное (предыдущим главой Белого дома) Джо Байденом во время его президентского срока, о развертывании батальона с дальнобойным оружием в крупнейшей стране ЕС", - говорится в публикации газеты. В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия в ФРГ, которые значительно превзойдут уже находящееся в Европе оружие. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии. Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

германия

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, германия, сша, иран, дональд трамп, фридрих мерц, джо байден, financial times, ес