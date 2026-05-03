В США предложили Европе новую инициативу по отношению к России

Европейские страны должны возобновить отношения с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. | 03.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 3 МАЯ — ПРАЙМ. Европейские страны должны возобновить отношения с Россией, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Европейцы полностью поддакивали Штатам. Они полюбили идею расширения американского влияния на центральную и восточную Европу. И мне тоже это нравилось, а вот строительство новых преград, чтобы исключить Россию — нет. Это совершенно абсурдная мысль с позиции Европы. От такого необходимо отказаться", — сказал он в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Диесену.Эксперт подчеркнул, что антироссийский курс текущих глав европейских стран лишь навредит им самим.В конце марта президент России Владимир Путин обсудил на совещании с членами Совбеза перспективы отношений с Европой и подчеркнул, что Москва всегда выступала за диалог с ЕС.

