https://1prime.ru/20260503/strana-869632947.html
Страны ОПЕК+ впервые после выхода ОАЭ обсудят планы по добыче
Страны ОПЕК+ впервые после выхода ОАЭ обсудят планы по добыче - 03.05.2026, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ впервые после выхода ОАЭ обсудят планы по добыче
Страны ОПЕК+ с добровольными ограничениями нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) впервые после выхода ОАЭ из альянса... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T00:18+0300
2026-05-03T00:18+0300
2026-05-03T00:18+0300
энергетика
нефть
экономика
оаэ
опек
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869632947.jpg?1777756682
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ с добровольными ограничениями нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) впервые после выхода ОАЭ из альянса проведут встречу в воскресенье в онлайн-формате, где обсудят планы по добыче на июнь.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, запланированная на 3 мая встреча состоится.
На апрельской встрече Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и ОАЭ приняли решение нарастить предел производства в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако без учета ушедших Эмиратов максимальный рост добычи может составить 188 тысяч баррелей в сутки. А с учетом графиков компенсаций им доступно увеличение производства на 82 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, оаэ, опек
Энергетика, Нефть, Экономика, ОАЭ, ОПЕК
Страны ОПЕК+ впервые после выхода ОАЭ обсудят планы по добыче
Страны ОПЕК+ с добровольными ограничениями нефтедобычи обсудят планы на июнь
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ с добровольными ограничениями нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) впервые после выхода ОАЭ из альянса проведут встречу в воскресенье в онлайн-формате, где обсудят планы по добыче на июнь.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, запланированная на 3 мая встреча состоится.
На апрельской встрече Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и ОАЭ приняли решение нарастить предел производства в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако без учета ушедших Эмиратов максимальный рост добычи может составить 188 тысяч баррелей в сутки. А с учетом графиков компенсаций им доступно увеличение производства на 82 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости.
Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.