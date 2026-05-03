Страны ОПЕК+ впервые после выхода ОАЭ обсудят планы по добыче

Страны ОПЕК+ впервые после выхода ОАЭ обсудят планы по добыче

2026-05-03T00:18+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ с добровольными ограничениями нефтедобычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) впервые после выхода ОАЭ из альянса проведут встречу в воскресенье в онлайн-формате, где обсудят планы по добыче на июнь. Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны. Эмираты также не предупреждали Россию о своем решении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, запланированная на 3 мая встреча состоится. На апрельской встрече Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан, Оман и ОАЭ приняли решение нарастить предел производства в мае на 206 тысяч баррелей в сутки. Однако без учета ушедших Эмиратов максимальный рост добычи может составить 188 тысяч баррелей в сутки. А с учетом графиков компенсаций им доступно увеличение производства на 82 тысячи баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости. Ряд стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от них постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц. В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.

