Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 7 июня - 03.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260503/vstrecha--869638788.html
Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 7 июня
Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 7 июня - 03.05.2026, ПРАЙМ
Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 7 июня
Следующая встреча семерки стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 7 июня, следует из коммюнике ОПЕК по... | 03.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-03T13:43+0300
2026-05-03T14:21+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
алжир
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_8551abf5f6101a7a1abe172fff1e7873.jpg
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Следующая встреча семерки стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 7 июня, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье."Семь стран (ОПЕК+ - ред.) встретятся 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.Также в этот день состоятся заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций альянса.Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/20260501/opek-869604895.html
саудовская аравия
ирак
алжир
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861917485_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_038a088c2622db2f4466604aa268dc79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, саудовская аравия, ирак, алжир, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, АЛЖИР, ОПЕК
13:43 03.05.2026 (обновлено: 14:21 03.05.2026)
 
Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 7 июня

Следующая встреча семерки стран ОПЕК+ состоится 7 июня

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Следующая встреча семерки стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 7 июня, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье.
"Семь стран (ОПЕК+ - ред.) встретятся 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.
Также в этот день состоятся заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций альянса.
Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.
В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
Эксперт прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК
1 мая, 10:41
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКАЛЖИРОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала