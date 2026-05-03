Следующая встреча ОПЕК+ пройдет 7 июня
2026-05-03T13:43+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
алжир
опек
МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Следующая встреча семерки стран ОПЕК+ (России, Саудовской Аравии, Ирака, Алжира, Кувейта, Казахстана и Омана) пройдет 7 июня, следует из коммюнике ОПЕК по итогам заседания в воскресенье."Семь стран (ОПЕК+ - ред.) встретятся 7 июня 2026 года", - говорится в сообщении.Также в этот день состоятся заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и встреча всех глав делегаций альянса.Семь стран ОПЕК+, помимо установленных для всех участников соглашения квот на добычу нефти, имеют дополнительные ограничения. Вышедшие с 1 мая из ОПЕК и ОПЕК+ ОАЭ также в них участвовали. С апреля 2025 года участники от своих ограничений постепенно отказываются, поэтому ежемесячно встречаются для обсуждения планов на следующий месяц.В сентябре 2025 года восемь стран, включая Эмираты, досрочно завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей.
