ВСУ атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС

2026-05-03T15:21+0300

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС, это представляет угрозу системе контроля, сообщили в пресс-службе станции. "Сегодня днём ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что это представляет угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования.

