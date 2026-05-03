ВСУ не считают число погибших колумбийских наемников, сообщил источник

2026-05-03T04:00+0300

МОСКВА, 3 мая – ПРАЙМ. ВСУ не считают количество погибших колумбийских наемников и не дают информации о тех, кто продолжает воевать на Украине, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. "Никто с украинской стороны не дает официальных данных о численности воюющих на фронте или погибших колумбийцев", - заявил он. Собеседник агентства отметил, что вербовка наемников ведется противозаконными методами, и поэтому судьба этих людей сопряжена с неизвестностью, а их семьи ничего не знают об их положении. "Все, что касается судьбы наемника, сопряжено с неизвестностью для него самого и для его семьи. В этих условиях человеческая жизнь теряет какую-либо ценность", - считает вербовщик. В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

