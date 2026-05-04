https://1prime.ru/20260504/aktsii-869660151.html

Российский рынок акций усилил снижение

Российский рынок акций усилил снижение - 04.05.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил снижение

Российский рынок акций в первую основную торговую сессию мая ещё более усиливает снижение в направлении 2600 пунктов по главному индексу, поскольку продолжает... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T15:23+0300

2026-05-04T15:23+0300

2026-05-04T15:23+0300

рынок

торги

акции

владимир чернов

мосбиржа

лукойл

интер рао

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864669216_0:139:2782:1704_1920x0_80_0_0_e23c3155bbe1c912ae08e486664002ee.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в первую основную торговую сессию мая ещё более усиливает снижение в направлении 2600 пунктов по главному индексу, поскольку продолжает действовать фактор дивидендной отсечки у тяжеловесных акций "Лукойла", а также крепкого рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.01 мск падает на 1,63% относительно предыдущего закрытия, до 2 614,8 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 2,68%, до 111,07 доллара за баррель. "В понедельник снижение индекса Мосбиржи продолжилось... "Высокая" нефть не спасает индекс Мосбиржи от падения. Рубль остается крепким, что оказывает давление на котировки экспортоориентированных компаний", - комментирует Андрей Алексеев из УК "Первая". На фондовом рынке пока продолжается коррекция, в рамках которой индекс Мосбиржи может проверить на прочность поддержку в области 2600 пунктов, комментирует Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Давление на индекс оказывает и дивидендная отсечка "Лукойла", комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". Также среди причин, оказывающих давление на индекс, она отмечает осторожную риторику ЦБ и внешнеполитическую неопределенность. Помимо "Лукойла" (-5,92%), дешевеющего на дивидендной отсечке, в лидерах падения капитализации также акции ДВМП (−5,08%), "Норникеля" (−3,26%), "СПБ биржи" (−2,97%) и "Сегежи" (−2,81%). В лидерах роста котировок - акции "Вуш Холдинга" (+3,88%), "Инарктики" (+2,6%), "Акрона" (+1,91%), "Абрау Дюрсо" (+0,69%) и "Интер РАО" (+0,67%). Интер РАО поддерживает защитный характер бизнеса, дивидендная доходность и свежие данные по РСБУ, где чистая прибыль за первый квартал составила 0,38 миллиарда рублей после убытка годом ранее, делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "До конца торгов индекс Мосбиржи, вероятно, останется в диапазоне 2600–2650 пунктов. Поддержку рынку дают нефть выше 109 долларов за баррель и ослабление рубля, но давление со стороны "Лукойла", металлургов и ВТБ пока сильнее", - прогнозирует Чернов. При улучшении внешнего фона возможен возврат к 2640–2650 пунктам, но без новых покупателей и сильных корпоративных новостей рынок, скорее всего, продолжит торговаться достаточно сдержанно, заключил он.

https://1prime.ru/20260503/peskov-869638183.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, владимир чернов, мосбиржа, лукойл, интер рао