ОАЭ продолжат сотрудничать со странами-членами ОПЕК после выхода из альянса
2026-05-04T12:21+0300
ДУБАЙ, 4 мая - ПРАЙМ. ОАЭ продолжат сотрудничать со странами-членами ОПЕК на двусторонней основе после выхода из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Ранее ОАЭ заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. "Я уверен, что мы будем сотрудничать со многими странами, включая членов ОПЕК и ОПЕК+, но на двусторонней основе, а не в рамках альянса", - заявил Сухейль аль-Мазруи на проходящем в Абу-Даби форуме Make It in the Emirates - 2026.
