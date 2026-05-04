https://1prime.ru/20260504/al-mazrui-869655252.html

ОАЭ продолжат сотрудничать со странами-членами ОПЕК после выхода из альянса

ОАЭ продолжат сотрудничать со странами-членами ОПЕК после выхода из альянса - 04.05.2026, ПРАЙМ

ОАЭ продолжат сотрудничать со странами-членами ОПЕК после выхода из альянса

ОАЭ продолжат сотрудничать со странами-членами ОПЕК на двусторонней основе после выхода из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T12:21+0300

2026-05-04T12:21+0300

2026-05-04T12:21+0300

нефть

мировая экономика

оаэ

абу-даби

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/865004310_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_8e6fafbbe7d270393a3e6878d23fc3e9.jpg

ДУБАЙ, 4 мая - ПРАЙМ. ОАЭ продолжат сотрудничать со странами-членами ОПЕК на двусторонней основе после выхода из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Ранее ОАЭ заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. "Я уверен, что мы будем сотрудничать со многими странами, включая членов ОПЕК и ОПЕК+, но на двусторонней основе, а не в рамках альянса", - заявил Сухейль аль-Мазруи на проходящем в Абу-Даби форуме Make It in the Emirates - 2026.

https://1prime.ru/20260504/opek-869653969.html

оаэ

абу-даби

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, оаэ, абу-даби, опек