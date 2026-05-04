Предприятия "АвтоВАЗа" отправились в единый отпуск - 04.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260504/avtovaz-869657524.html
Предприятия "АвтоВАЗа" отправились в единый отпуск
Предприятия автомобильного концерна "АвтоВАЗ" отправились в единый корпоративный отпуск, который продлится с 4 по 13 мая включительно. | 04.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Предприятия автомобильного концерна "АвтоВАЗ" отправились в единый корпоративный отпуск, который продлится с 4 по 13 мая включительно. В этот период производитель проведет модернизацию производственных линий, необходимую в том числе для начала серийного выпуска автомобилей новой модели Lada Azimut. Также производитель проведет пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где планируется выпускать моторы 1,6 литра (более 120 лошадиных сил) и 1,8 литра (более 130 лошадиных сил). Помимо этого, "АвтоВАЗ" модернизирует линии сборки автомобилей Niva, обновит оборудование в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе. Суммарно компания потратит более 530 миллионов рублей.
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Предприятия автомобильного концерна "АвтоВАЗ" отправились в единый корпоративный отпуск, который продлится с 4 по 13 мая включительно.
В этот период производитель проведет модернизацию производственных линий, необходимую в том числе для начала серийного выпуска автомобилей новой модели Lada Azimut.
Также производитель проведет пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где планируется выпускать моторы 1,6 литра (более 120 лошадиных сил) и 1,8 литра (более 130 лошадиных сил).
Помимо этого, "АвтоВАЗ" модернизирует линии сборки автомобилей Niva, обновит оборудование в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе. Суммарно компания потратит более 530 миллионов рублей.
