Предприятия "АвтоВАЗа" отправились в единый отпуск

Предприятия автомобильного концерна "АвтоВАЗ" отправились в единый корпоративный отпуск, который продлится с 4 по 13 мая включительно. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T14:05+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Предприятия автомобильного концерна "АвтоВАЗ" отправились в единый корпоративный отпуск, который продлится с 4 по 13 мая включительно. В этот период производитель проведет модернизацию производственных линий, необходимую в том числе для начала серийного выпуска автомобилей новой модели Lada Azimut. Также производитель проведет пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где планируется выпускать моторы 1,6 литра (более 120 лошадиных сил) и 1,8 литра (более 130 лошадиных сил). Помимо этого, "АвтоВАЗ" модернизирует линии сборки автомобилей Niva, обновит оборудование в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе. Суммарно компания потратит более 530 миллионов рублей.

