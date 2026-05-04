Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство сократит долги по бюджетным кредитам регионов - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/dolgi-869652747.html
Правительство сократит долги по бюджетным кредитам регионов
Правительство сократит долги по бюджетным кредитам регионов - 04.05.2026, ПРАЙМ
Правительство сократит долги по бюджетным кредитам регионов
Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региона России на 114 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T10:48+0300
2026-05-04T10:48+0300
финансы
россия
рф
удмуртия
чувашия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_166:0:2798:1481_1920x0_80_0_0_9a381e3cb5ee8df71cbd52d56a56f23a.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региона России на 114 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса. "Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что это коснется Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей и Ненецкого автономного округа. "Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на свои территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи. Списания позволят высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20260429/valyutnye-869516186.html
рф
удмуртия
чувашия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556474_381:0:2502:1591_1920x0_80_0_0_5ec64e0c9e3baa1ae86278bf0ee4b3b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, удмуртия, чувашия, михаил мишустин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Удмуртия, Чувашия, Михаил Мишустин
10:48 04.05.2026
 
Правительство сократит долги по бюджетным кредитам регионов

Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региона на 114 млрд руб

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Дом правительства Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региона России на 114 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса.
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
"Какой бюджет — такие и правила". Минфин прояснил будущее рубля
29 апреля, 07:07
"Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что это коснется Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей и Ненецкого автономного округа.
"Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на свои территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи. Списания позволят высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан", - добавил Мишустин.
 
ФинансыРОССИЯРФУдмуртияЧувашияМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала