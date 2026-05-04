Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на электричество - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/ekspert-869646257.html
Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на электричество
Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на электричество - 04.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на электричество
Россияне в среднем тратят на оплату электричества для работы холодильника 1000-2000 рублей в год, а на телевизор - 825-1400 рублей в год, подсчитал для РИА... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T01:17+0300
2026-05-04T01:17+0300
нти
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869646257.jpg?1777846621
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне в среднем тратят на оплату электричества для работы холодильника 1000-2000 рублей в год, а на телевизор - 825-1400 рублей в год, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский. "Холодильник потребляет 200-350 кВт.ч. Современные модели класса A++ (200-250 кВт.ч) стоят внизу диапазона, старые (350+) - вверху. Стоимость в год составляет от 1000 до 2000 рублей. Телевизор потребляет 150-250 кВт.ч, что равняется 825-1400 рублей в год. Здесь по аналогии с холодильником новые модели потребляют меньше", - рассказал эксперт. Стиральная машина потребляет 250-400 кВт.ч, стоимость за год составляет около 1400-2000 рублей, но зависит от режима стирки. Ноутбук потребляет меньше стационарного компьютера, за год потребление выходит около 132 кВт.ч при условии, что на нем работают около 8-9 часов и еще пару часов смотрят кино. Тогда стоимость электричества для ноутбука в год будет от 700 до 1200 рублей. Чайник является самым дешевым бытовым предметом, даже мощный за год потребляет около 100-150 кВт.ч, поскольку работает не круглосуточно, а несколько минут в день. В расчете на год это около 500 рублей. Расчет годовых расходов на электроэнергию для бытовых приборов зависит от двух главных факторов: потребляемой мощности прибора и тарифа на электроэнергию в вашем регионе. В приведенных расчетах эксперт использовал средний по статистическим данным тариф по России - 5,5 рублей за кВт.ч.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нти
НТИ
01:17 04.05.2026
 
Эксперт рассказал, сколько россияне тратят на электричество

Эксперт Высокогорский: россияне в среднем тратят на электричество 1000-2000 рублей в год

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне в среднем тратят на оплату электричества для работы холодильника 1000-2000 рублей в год, а на телевизор - 825-1400 рублей в год, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
"Холодильник потребляет 200-350 кВт.ч. Современные модели класса A++ (200-250 кВт.ч) стоят внизу диапазона, старые (350+) - вверху. Стоимость в год составляет от 1000 до 2000 рублей. Телевизор потребляет 150-250 кВт.ч, что равняется 825-1400 рублей в год. Здесь по аналогии с холодильником новые модели потребляют меньше", - рассказал эксперт.
Стиральная машина потребляет 250-400 кВт.ч, стоимость за год составляет около 1400-2000 рублей, но зависит от режима стирки. Ноутбук потребляет меньше стационарного компьютера, за год потребление выходит около 132 кВт.ч при условии, что на нем работают около 8-9 часов и еще пару часов смотрят кино. Тогда стоимость электричества для ноутбука в год будет от 700 до 1200 рублей.
Чайник является самым дешевым бытовым предметом, даже мощный за год потребляет около 100-150 кВт.ч, поскольку работает не круглосуточно, а несколько минут в день. В расчете на год это около 500 рублей.
Расчет годовых расходов на электроэнергию для бытовых приборов зависит от двух главных факторов: потребляемой мощности прибора и тарифа на электроэнергию в вашем регионе. В приведенных расчетах эксперт использовал средний по статистическим данным тариф по России - 5,5 рублей за кВт.ч.
 
НТИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала