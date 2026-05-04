Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Автовладельцы назвали адекватную цену для старой иномарки - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/inomarka-869650698.html
Автовладельцы назвали адекватную цену для старой иномарки
Автовладельцы назвали адекватную цену для старой иномарки - 04.05.2026, ПРАЙМ
Автовладельцы назвали адекватную цену для старой иномарки
Двадцать девять процентов российских автомобилистов считают, что адекватная цена для легковой иномарки возрастом 25 лет составляет 200 тысяч рублей, сообщили... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T08:35+0300
2026-05-04T08:35+0300
россия
дром
toyota
volkswagen
toyota camry
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861720356_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_9116dd7b878ba7c55b7c2fecf9acf952.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - ПРАЙМ. Двадцать девять процентов российских автомобилистов считают, что адекватная цена для легковой иномарки возрастом 25 лет составляет 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". В исследовании, которое прошло в марте, приняли участие более 13 тысяч человек. "Большинство автовладельцев России (29%) считают, что 200 тысяч рублей - адекватная цена для "возрастной" машины. В свою очередь 27% опрошенных сказали, что нормальная цена за старую обычную иномарку 300 тысяч рублей и 22% отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Меньше всего - по 11% опрошенных - выбрали варианты "не дороже 50 тысяч рублей" и "500 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе. Также водители отметили, что в основном цена зависит от модели и ее популярности на рынке. Так, цена на Toyota или Volkswagen на экономичном бензиновом двигателе и на Mitsubishi с дизелем в кузове седан будет сильно разниться.
https://1prime.ru/20260502/avto-869625089.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861720356_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e8b3b80bed2ed0f6fd2ae3b613b77fee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дром, toyota, volkswagen, toyota camry, авто
РОССИЯ, Дром, Toyota, Volkswagen, Toyota Camry, Авто
08:35 04.05.2026
 
Автовладельцы назвали адекватную цену для старой иномарки

Дром: адекватная цена для "возрастной" иномарки составляет 200 тысяч рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка . Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - ПРАЙМ. Двадцать девять процентов российских автомобилистов считают, что адекватная цена для легковой иномарки возрастом 25 лет составляет 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром".
В исследовании, которое прошло в марте, приняли участие более 13 тысяч человек.
"Большинство автовладельцев России (29%) считают, что 200 тысяч рублей - адекватная цена для "возрастной" машины. В свою очередь 27% опрошенных сказали, что нормальная цена за старую обычную иномарку 300 тысяч рублей и 22% отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Меньше всего - по 11% опрошенных - выбрали варианты "не дороже 50 тысяч рублей" и "500 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
Также водители отметили, что в основном цена зависит от модели и ее популярности на рынке. Так, цена на Toyota или Volkswagen на экономичном бензиновом двигателе и на Mitsubishi с дизелем в кузове седан будет сильно разниться.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Эксперт рассказал о мерах безопасности умного автомобиля на время отъезда
2 мая, 12:54
 
РОССИЯДромToyotaVolkswagenToyota CamryАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала