Автовладельцы назвали адекватную цену для старой иномарки

2026-05-04T08:35+0300

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - ПРАЙМ. Двадцать девять процентов российских автомобилистов считают, что адекватная цена для легковой иномарки возрастом 25 лет составляет 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". В исследовании, которое прошло в марте, приняли участие более 13 тысяч человек. "Большинство автовладельцев России (29%) считают, что 200 тысяч рублей - адекватная цена для "возрастной" машины. В свою очередь 27% опрошенных сказали, что нормальная цена за старую обычную иномарку 300 тысяч рублей и 22% отдали бы за нее не больше 100 тысяч рублей. Меньше всего - по 11% опрошенных - выбрали варианты "не дороже 50 тысяч рублей" и "500 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе. Также водители отметили, что в основном цена зависит от модели и ее популярности на рынке. Так, цена на Toyota или Volkswagen на экономичном бензиновом двигателе и на Mitsubishi с дизелем в кузове седан будет сильно разниться.

