Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли - 04.05.2026, ПРАЙМ

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил стереть Иран "с лица земли" в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T20:20+0300

ВАШИНГТОН, 4 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News пригрозил стереть Иран "с лица земли" в случае атаки на американские военные корабли в Ормузском проливе. "Трамп сказал Fox News, что иранцы будут "стерты с лица земли", если они атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках (операции - ред.) "Проект Свобода", - написал в соцсети Х журналист телеканала Трей Йингст. Ранее официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани в интервью РИА Новости заявила, что угрозы в адрес иранской цивилизации бессмысленны и ни к чему не приведут.

