https://1prime.ru/20260504/iran-869665862.html
Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ
Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ - 04.05.2026, ПРАЙМ
Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ
Иран не имел и не имеет на настоящий момент планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T19:35+0300
2026-05-04T19:35+0300
2026-05-04T20:56+0300
нефть
финансы
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860006149_0:74:2001:1199_1920x0_80_0_0_07837e66d0ab7f48c4955842c5f978ad.jpg
ТЕГЕРАН, 4 мая - ПРАЙМ. Иран не имел и не имеет на настоящий момент планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник. "У Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ", - заявил военный источник иранскому госТВ. Ранее пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона.
https://1prime.ru/20260504/ormuz-869655974.html
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860006149_150:0:1849:1274_1920x0_80_0_0_8789e80e6ca22f558e316c5a987217db.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, финансы, иран
Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ
ГосТВ: Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ