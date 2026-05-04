Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ - 04.05.2026, ПРАЙМ
Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ
Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ
Иран не имел и не имеет на настоящий момент планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T19:35+0300
2026-05-04T20:56+0300
ТЕГЕРАН, 4 мая - ПРАЙМ. Иран не имел и не имеет на настоящий момент планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник. "У Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ", - заявил военный источник иранскому госТВ. Ранее пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона.
19:35 04.05.2026 (обновлено: 20:56 04.05.2026)
 
Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ, сообщили СМИ

ГосТВ: Иран не имел и не имеет планов атаковать ОАЭ

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
ТЕГЕРАН, 4 мая - ПРАЙМ. Иран не имел и не имеет на настоящий момент планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты, сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на высокопоставленный иранский военный источник.
"У Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ", - заявил военный источник иранскому госТВ.
Ранее пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона.
Танкеры в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Иран обозначил зону контроля в Ормузском проливе
