"Будет еще жестче": кому банки через год смогут выдать кредит
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. О том, кому банки смогут кредитовать, а кто потеряет доступ к заемным средствам уже через год, агентству “Прайм” рассказала экономист, основатель финансовой экосистемы "Флагман", эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова.По словам эксперта, с 1 апреля 2026 года уже вступило в силу Указание Банка России № 7286-У, которое серьёзно меняет подход к расчёту показателя долговой нагрузки (ПДН). Прежде банки учитывали в качестве дохода практически все виды поступлений, но теперь выписку по счёту можно использовать лишь для подтверждения строго определённых видов доходов — зарплаты, пенсии, социальных выплат или аренды. Если на карту падают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придётся подкреплять отдельными документами."Пока еще действует упрощенный подход по заявлению заемщиком дохода. Но с 1 июля 2026 года к "самозаявленному" доходу применят дисконт 10%, а с 1 июля 2027 года упрощённый подход отменят полностью. Дальше будет ещё жестче", — пояснила Глухова.С 1 июля 2027 года останутся только официально подтверждённые доходы. Уже через год взять кредит без официальной справки о доходах или выписки с согласия заемщика из государственных информсистем (ФНС, Социальный фонд) будет практически невозможно.Таким образом, достойными кредита через год будут признаны только заемщики, которые смогут подтвердить свой доход официальными документами. Граждане с "серыми" или нерегулярными доходами, привыкшие к быстрым кредитам "по двум документам", потеряют доступ к заёмным средствам, указала экономист.Регулятор последовательно закручивает гайки, отсекая всё больше потенциальных заёмщиков, которые раньше проходили скоринг за счёт "предполагаемых" доходов, заключила она.
Глухова: в 2027 году кредит можно будет получить только с подтвержденным доходом
