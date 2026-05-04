https://1prime.ru/20260504/neft-869658387.html
Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана
Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана - 04.05.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана
Мировые цены на нефть растут более чем на 3% после новостей о том, что военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, следует | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T13:56+0300
2026-05-04T13:56+0300
2026-05-04T13:56+0300
нефть
торги
ормузский пролив
иран
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% после новостей о том, что военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, следует из данных торгов. По состоянию на 13.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,33% относительно предыдущего закрытия - до 111,77 доллара за баррель; июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,88% - до 104,88 доллара. Аналитики следят за геополитическими новостями из Ближнего Востока. В понедельник гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление иранской армии сообщила, что военные страны воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. "Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva). "Пока не будет принято ясное и долгосрочное решение, которое восстановит движение через Ормузский пролив, цены на нефть, вероятно, останутся высокими, а риски по-прежнему будут склоняться к их дальнейшему росту", - добавляет аналитик.
https://1prime.ru/20260503/peskov-869638183.html
ормузский пролив
иран
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, ормузский пролив, иран, ближний восток, дональд трамп
Нефть, Торги, Ормузский пролив, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп
Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана
Нефть дорожает после новостей о предотвращении прохода кораблей из США в Ормуз
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% после новостей о том, что военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,33% относительно предыдущего закрытия - до 111,77 доллара за баррель; июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,88% - до 104,88 доллара.
Песков оценил рост цен на нефть на мировом рынке
Аналитики следят за геополитическими новостями из Ближнего Востока
. В понедельник гостелерадиокомпания Ирана
со ссылкой на заявление иранской армии сообщила, что военные страны воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив
.
Президент США Дональд Трамп
ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе.
"Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности", - цитирует агентство Рейтер
старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
"Пока не будет принято ясное и долгосрочное решение, которое восстановит движение через Ормузский пролив, цены на нефть, вероятно, останутся высокими, а риски по-прежнему будут склоняться к их дальнейшему росту", - добавляет аналитик.