Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана - 04.05.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% после новостей о том, что военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,33% относительно предыдущего закрытия - до 111,77 доллара за баррель; июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,88% - до 104,88 доллара.
Аналитики следят за геополитическими новостями из Ближнего Востока. В понедельник гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление иранской армии сообщила, что военные страны воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе.
"Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva).
"Пока не будет принято ясное и долгосрочное решение, которое восстановит движение через Ормузский пролив, цены на нефть, вероятно, останутся высокими, а риски по-прежнему будут склоняться к их дальнейшему росту", - добавляет аналитик.
 
