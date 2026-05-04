https://1prime.ru/20260504/neft-869658387.html

Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана

Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана - 04.05.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает более чем на три процента на новостях из Ирана

Мировые цены на нефть растут более чем на 3% после новостей о том, что военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, следует | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T13:56+0300

2026-05-04T13:56+0300

2026-05-04T13:56+0300

нефть

торги

ормузский пролив

иран

ближний восток

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 3% после новостей о том, что военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, следует из данных торгов. По состоянию на 13.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 3,33% относительно предыдущего закрытия - до 111,77 доллара за баррель; июньские фьючерсы на WTI дорожали на 2,88% - до 104,88 доллара. Аналитики следят за геополитическими новостями из Ближнего Востока. В понедельник гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление иранской армии сообщила, что военные страны воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. "Рынок в целом все еще находится в жестких условиях из-за постоянных перебоев поставок и геополитической неопределенности", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva). "Пока не будет принято ясное и долгосрочное решение, которое восстановит движение через Ормузский пролив, цены на нефть, вероятно, останутся высокими, а риски по-прежнему будут склоняться к их дальнейшему росту", - добавляет аналитик.

https://1prime.ru/20260503/peskov-869638183.html

ормузский пролив

иран

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, ормузский пролив, иран, ближний восток, дональд трамп