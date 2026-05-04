США в апреле рекордно нарастили экспорт нефти - 04.05.2026, ПРАЙМ
США в апреле рекордно нарастили экспорт нефти
2026-05-04T16:55+0300
нефть
мировая экономика
сша
иран
ближний восток
cnbc
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. США в апреле нарастили экспорт нефти до рекордных 5,2 миллиона баррелей в сутки на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. "Экспорт американской нефти подскочил до 5,2 миллиона баррелей в день в апреле, это рост более чем на 30% по сравнению с экспортом 3,9 миллиона баррелей в день в феврале до войны (с Ираном – ред.)", - говорится в материале. Согласно приведенной в статье статистке экспорта с 2017 года это рекордный уровень. По данным Kpler, ежедневно в порты США приходит от 50 до 60 больших танкеров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. "Многие из этих танкеров приходят из азиатских стран, который до войны импортировали нефть с Ближнего Востока… Сейчас они переключились на южное побережье США, так как их торговые маршруты в Персидский залив через (Ормузский - ред.) пролив надежно закрыт", - сказано в материале. Эксперты обращают внимание на то, что американская нефть по качеству уступает ближневосточной и не сможет заместить ее там, где многие предприятия оборудованы под переработку именно ближневосточного сырья. "Более того, вероятно, американский экспорт нефти имеет максимальный предел примерно чуть более 5 миллионов баррелей из-за ограничений отгрузочных мощностей", - отмечается в материале. Агентство Блумберг со ссылкой на анонимных участников рынка пишет, что в краткосрочном режиме потолок отгрузки может достигать 7 миллионов баррелей в день, однако реалистичная цифра находится в районе 6 миллионов баррелей. "Рост экспорта к тому же идет за счет внутренних запасов. В США объединенные запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились на 52 миллиона баррелей за последние четыре недели непрерывного уменьшения", - отмечает агентство. Эксперты ожидают дальнейшего снижения запасов, пока идет операция против Ирана. Это происходит на фоне не прекращающегося роста цен на топливо внутри самих США. Активный экспорт нефти может подстегнуть его еще больше, предупреждают эксперты. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. США в апреле нарастили экспорт нефти до рекордных 5,2 миллиона баррелей в сутки на фоне кризиса на Ближнем Востоке, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
"Экспорт американской нефти подскочил до 5,2 миллиона баррелей в день в апреле, это рост более чем на 30% по сравнению с экспортом 3,9 миллиона баррелей в день в феврале до войны (с Ираном – ред.)", - говорится в материале.
Согласно приведенной в статье статистке экспорта с 2017 года это рекордный уровень. По данным Kpler, ежедневно в порты США приходит от 50 до 60 больших танкеров, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.
"Многие из этих танкеров приходят из азиатских стран, который до войны импортировали нефть с Ближнего Востока… Сейчас они переключились на южное побережье США, так как их торговые маршруты в Персидский залив через (Ормузский - ред.) пролив надежно закрыт", - сказано в материале.
Эксперты обращают внимание на то, что американская нефть по качеству уступает ближневосточной и не сможет заместить ее там, где многие предприятия оборудованы под переработку именно ближневосточного сырья.
"Более того, вероятно, американский экспорт нефти имеет максимальный предел примерно чуть более 5 миллионов баррелей из-за ограничений отгрузочных мощностей", - отмечается в материале.
Агентство Блумберг со ссылкой на анонимных участников рынка пишет, что в краткосрочном режиме потолок отгрузки может достигать 7 миллионов баррелей в день, однако реалистичная цифра находится в районе 6 миллионов баррелей.
"Рост экспорта к тому же идет за счет внутренних запасов. В США объединенные запасы сырой нефти и нефтепродуктов снизились на 52 миллиона баррелей за последние четыре недели непрерывного уменьшения", - отмечает агентство.
Эксперты ожидают дальнейшего снижения запасов, пока идет операция против Ирана. Это происходит на фоне не прекращающегося роста цен на топливо внутри самих США. Активный экспорт нефти может подстегнуть его еще больше, предупреждают эксперты.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
 
