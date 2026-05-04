https://1prime.ru/20260504/opek-869653969.html

МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным

МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным - 04.05.2026, ПРАЙМ

МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным

Иран считает неконструктивным выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве негативной реакции на события... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T11:47+0300

2026-05-04T11:47+0300

2026-05-04T11:47+0300

нефть

мировая экономика

оаэ

иран

кувейт

опек

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Иран считает неконструктивным выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве негативной реакции на события в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. ОАЭ на минувшей неделе заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. Страна также вышла из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте. "Это никоим образом не конструктивно, когда какая-либо страна в качестве негативной реакции (на события в регионе - ред.) или мести странам региона или же странам ОПЕК хочет поступить так (выйти из организации - ред.)", - сказал Багаи в ходе брифинга, комментируя выход ОАЭ из ОПЕК. Он подчеркнул, что Иран остается привержен обязательствам в рамках ОПЕК и считает, что организация обеспечивает интересы входящих в нее стран. Как поясняла ранее директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении. Она также отмечала, что ОАЭ продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами из ОПЕК.

https://1prime.ru/20260503/opek-869641672.html

оаэ

иран

кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, оаэ, иран, кувейт, опек, мид