МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным
2026-05-04T11:47+0300
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Иран считает неконструктивным выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве негативной реакции на события в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. ОАЭ на минувшей неделе заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. Страна также вышла из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте. "Это никоим образом не конструктивно, когда какая-либо страна в качестве негативной реакции (на события в регионе - ред.) или мести странам региона или же странам ОПЕК хочет поступить так (выйти из организации - ред.)", - сказал Багаи в ходе брифинга, комментируя выход ОАЭ из ОПЕК. Он подчеркнул, что Иран остается привержен обязательствам в рамках ОПЕК и считает, что организация обеспечивает интересы входящих в нее стран. Как поясняла ранее директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении. Она также отмечала, что ОАЭ продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами из ОПЕК.
