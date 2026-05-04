Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/opek-869653969.html
МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным
МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным - 04.05.2026, ПРАЙМ
МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным
Иран считает неконструктивным выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве негативной реакции на события... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T11:47+0300
2026-05-04T11:47+0300
нефть
мировая экономика
оаэ
иран
кувейт
опек
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Иран считает неконструктивным выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве негативной реакции на события в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. ОАЭ на минувшей неделе заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. Страна также вышла из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте. "Это никоим образом не конструктивно, когда какая-либо страна в качестве негативной реакции (на события в регионе - ред.) или мести странам региона или же странам ОПЕК хочет поступить так (выйти из организации - ред.)", - сказал Багаи в ходе брифинга, комментируя выход ОАЭ из ОПЕК. Он подчеркнул, что Иран остается привержен обязательствам в рамках ОПЕК и считает, что организация обеспечивает интересы входящих в нее стран. Как поясняла ранее директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении. Она также отмечала, что ОАЭ продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами из ОПЕК.
https://1prime.ru/20260503/opek-869641672.html
оаэ
иран
кувейт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, оаэ, иран, кувейт, опек, мид
Нефть, Мировая экономика, ОАЭ, ИРАН, КУВЕЙТ, ОПЕК, МИД
11:47 04.05.2026
 
МИД Ирана прокомментировал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным

МИД Ирана назвал выход ОАЭ из ОПЕК неконструктивным

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Иран считает неконструктивным выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в качестве негативной реакции на события в регионе, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
ОАЭ на минувшей неделе заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года. Страна также вышла из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Минус один "доброволец": семь стран ОПЕК+ провели первую встречу без ОАЭ
Вчера, 18:50
"Это никоим образом не конструктивно, когда какая-либо страна в качестве негативной реакции (на события в регионе - ред.) или мести странам региона или же странам ОПЕК хочет поступить так (выйти из организации - ред.)", - сказал Багаи в ходе брифинга, комментируя выход ОАЭ из ОПЕК.
Он подчеркнул, что Иран остается привержен обязательствам в рамках ОПЕК и считает, что организация обеспечивает интересы входящих в нее стран.
Как поясняла ранее директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели, решение о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении. Она также отмечала, что ОАЭ продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами из ОПЕК.
 
НефтьМировая экономикаОАЭИРАНКУВЕЙТОПЕКМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала