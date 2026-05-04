В Приморье и КНР стартовал сезон турпоездок
2026-05-04T06:57+0300
ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - ПРАЙМ. Сезон турпоездок, когда туристы на своих автомобилях отправляются в путешествие по территории соседнего государства, стартовал в Приморье и Китайской Народной Республике, сообщило региональное министерство туризма.
"Первая группа гостей из КНР прибыла в Приморский край на майские праздники… С мая по сентябрь запланировано порядка 40 таких путешествий (автопробегов - ред.): китайских туристов в Приморье и приморцев в Китай", - говорится в сообщении министерства.
Министерство туризма отметило, что в программу таких автопробегов входит знакомство с русской культурой, посещение музеев, возложение венков к памятникам. Организаторы стараются приурочить их к значимым датам или праздничным событиям, национальным праздникам, уточнило министерство.
