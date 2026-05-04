https://1prime.ru/20260504/primore-869649624.html

В Приморье и КНР стартовал сезон турпоездок

В Приморье и КНР стартовал сезон турпоездок - 04.05.2026, ПРАЙМ

В Приморье и КНР стартовал сезон турпоездок

Сезон турпоездок, когда туристы на своих автомобилях отправляются в путешествие по территории соседнего государства, стартовал в Приморье и Китайской Народной... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T06:57+0300

2026-05-04T06:57+0300

2026-05-04T06:57+0300

туризм

бизнес

россия

приморье

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869649624.jpg?1777867077

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - ПРАЙМ. Сезон турпоездок, когда туристы на своих автомобилях отправляются в путешествие по территории соседнего государства, стартовал в Приморье и Китайской Народной Республике, сообщило региональное министерство туризма. "Первая группа гостей из КНР прибыла в Приморский край на майские праздники… С мая по сентябрь запланировано порядка 40 таких путешествий (автопробегов - ред.): китайских туристов в Приморье и приморцев в Китай", - говорится в сообщении министерства. Министерство туризма отметило, что в программу таких автопробегов входит знакомство с русской культурой, посещение музеев, возложение венков к памятникам. Организаторы стараются приурочить их к значимым датам или праздничным событиям, национальным праздникам, уточнило министерство.

приморье

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, приморье, китай, кнр