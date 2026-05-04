"Ждут дорогих денег". Банк России дал сигнал по ставке

В апреле регулятор подтвердил тренд на смягчение денежно-кредитной политики, но обозначил более жесткий ориентир по итогам года. Как это скажется на кошельках... | 04.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мая —ПРАЙМ. В апреле регулятор подтвердил тренд на смягчение денежно-кредитной политики, но обозначил более жесткий ориентир по итогам года. Как это скажется на кошельках граждан, — в материале "Прайм".В минувшем месяцу Центробанк восьмой раз подряд уменьшил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 14,5% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, но риторика регулятора стала заметно жестче. ЦБ повысил прогноз по средней ставке на 2026-й: теперь это 14,0–14,5% вместо прежних 13,5–14,5%. Оценка на 2027-й также пересмотрена вверх —до восьми-десяти процентов вместо восьми-девяти.С 1 января до 26 апреля средняя ключевая ставка составила15,5%, а на оставшуюся часть года ЦБ прогнозирует средний уровень 13,3–14,0%. При этом показатели устойчивого роста цен, по данным регулятора, пока не снижаются и остаются в диапазоне четырех-пяти процентов в пересчете на год.Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила приверженность борьбе с инфляцией. По ее словам, цель в четыре процента будет достигнута гораздо быстрее, чем человечество вернется на Луну. При этом регулятор рассматривал не только понижение ставки, но и вариант ее сохранения на прежнем уровне. Ранее Набиуллина также рассказывала, что решение непростое — в совете директоров бывают "горячие споры на повышенных тонах".Не последнее снижениеНовый прогноз —не финал цикла снижения, а сигнал, что ставка будет уменьшаться медленнее, чем многие рассчитывали. Чтобы средняя за год была 14%, необходимо снижать ставку примерно на 0,25 п.п. в месяц, достигнув к концу года 12,5%. Если же средняя будет 14,5%, то и снижение ждут символическое — примерно на 0,1 п.п. в месяц. Тогда к концу года ставка составит 13,75%.Эксперты сходятся во мнении, что на заседании 19 июня 2026-го возможно еще одно снижение —на 50 базисных пунктов. Однако есть и мнение, что пунктов будет лишь 25 или же регулятор может взять паузу.Вместе с тем, нельзя однозначно утверждать, будто недавнее снижение ставки — последнее в этом году, уверен профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Миленков."Важно смотреть не столько на само снижение, сколько на обновленный среднесрочный прогноз. Это и есть главная коммуникация регулятора для участников рынка. Нас ждет более длительный период жестких условий, чем предполагалось ранее, а потенциал для снижения ставки в текущем году небольшой", — указывает он.С тем, что текущая ставка (14,5%) и средняя за год (14–14,5%) — разные вещи согласен и старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин."Чтобы средняя за год осталась в прогнозируемом ЦБ диапазоне, к концу 2026-го ставка должна оказаться в границах 11–13%, что выше, чем ожидали некоторые участники рынка. Регулятор сознательно закладывает в рынок ожидание более долгого периода дорогих денег", — считает он.Тише едешь —дальше будешьАпрельское заседание подтвердило: регулятор твердо намерен и дальше снижать ставку, но маленькими шагами и с частыми паузами. Жесткая риторика сразу после снижения не случайна — ЦБ сознательно охлаждает излишне радужные ожидания рынка.Дальнейшие действия зависят, прежде всего, от внешних условий. Как будет развиваться конфликт на Ближнем Востоке, какое влияние он окажет на мировые цены на нефть и импорт — один из основных факторов. Не менее важна бюджетная политика: текущие расходы и возможность их корректировки.Согласно базовому сценарию, консенсус-прогноз аналитиков складывается ближе к верхней границе диапазона ЦБ. Вместе с тем, при усилении дезинфляционных процессов, ЦБ может продолжить снижать ставку шагами от 0,5 до 1,0 процентных пунктов на следующих заседаниях. Для этого необходимо устойчивое приближение инфляции к таргету, более существенное сокращение инфляционных ожиданий и реальный секвестр бюджета.Кредиты останутся дорогимиДля населения и предпринимателей сохранение жестких денежно-кредитных условий означает, прежде всего, что время дорогих кредитов продолжается.Во-первых, эффект снижения ключевой ставки доходит до розничных ставок по кредитам с некоторым отставанием. Во-вторых, макропруденциальные ограничения делают кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой невыгодным для банков, что напрямую сказывается на условиях — либо ставка выше, либо кредит недоступен.Консервативные инвесторы пока сохраняют возможность зафиксировать высокую доходность на длительный срок в надежных инструментах. Но пик доходности по вкладам уже пройден, отмечает Миленков.Выбор сделанРиторика ЦБ по-прежнему нацелена на сдерживание инфляции, и регулятор будет действовать, исходя из динамики цен и ожиданий, а не экономического роста. Корректировать политику намерены в зависимости от динамики ключевых индикаторов: устойчивого замедления базовой инфляции, снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также охлаждения рынка труда.По итогам 2026-го ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в диапазоне 4,5–5,5%. Это все еще выше, чем таргет четыре процента, но уже ближе, чем год назад, когда инфляция в моменте приближалась к десяти процентам годовых. Таким образом, регулятору удалось обуздать капризный показатель — по крайней мере, на текущем этапе.При этом медленное снижение ставки продолжит сдерживать рост экономики, которая не способна развиваться при таких дорогих кредитах. Рыночные механизмы будут буксовать, а зависимость от государственной поддержки (например, льготная ипотека, субсидирование процентов по кредитам отдельным предприятиям и т.п.) усилится, заключает Владимир Еремкин.

