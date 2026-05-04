Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260504/zelenskiy-869665114.html
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах - 04.05.2026, ПРАЙМ
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах
Владимир Зеленский потребовал присутствия Европы за столом переговоров по Украине, его слова передает "Укринформ". | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T20:42+0300
2026-05-04T20:42+0300
спецоперация на украине
украина
европа
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал присутствия Европы за столом переговоров по Украине, его слова передает "Укринформ"."Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", — заявил он.По словам главы киевского режима, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html
украина
европа
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, европа, москва, владимир зеленский, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
20:42 04.05.2026
 
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах

Зеленский потребовал участия ЕС в переговорах с РФ по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал присутствия Европы за столом переговоров по Украине, его слова передает "Укринформ".
"Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", — заявил он.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
По словам главы киевского режима, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.
В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.
Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора
2 мая, 19:16
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЕВРОПАМОСКВАВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала