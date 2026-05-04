Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах
Владимир Зеленский потребовал присутствия Европы за столом переговоров по Украине, его слова передает "Укринформ". | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T20:42+0300
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский потребовал присутствия Европы за столом переговоров по Украине, его слова передает "Укринформ"."Нам нужно найти рабочий дипломатический формат. И Европа должна быть за столом любых переговоров", — заявил он.По словам главы киевского режима, европейские страны также должны выработать совместную общую позицию для диалога с Москвой.В марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не считает целесообразным участие европейских стран в переговорном процессе по Украине.Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана, при этом желание киевского режима договариваться — под вопросом.
Зеленский потребовал участия ЕС в переговорах с РФ по Украине