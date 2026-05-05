https://1prime.ru/20260505/aeroport-869693486.html

В Саратове аэропорт принял еще семь самолетов в качестве запасного

В Саратове аэропорт принял еще семь самолетов в качестве запасного - 05.05.2026, ПРАЙМ

В Саратове аэропорт принял еще семь самолетов в качестве запасного

Аэропорт Саратова принял в качестве запасного еще семь самолетов, следовавших в Москву и Волгоград на фоне ограничений, сообщает пресс-службе аэропорта. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T21:05+0300

2026-05-05T21:05+0300

2026-05-05T21:05+0300

бизнес

россия

волгоград

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg

САРАТОВ, 5 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Саратова принял в качестве запасного еще семь самолетов, следовавших в Москву и Волгоград на фоне ограничений, сообщает пресс-службе аэропорта. "В связи с рядом ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Московском и Волгоградском регионах, аэропорт "Гагарин" принимает рейсы в качестве запасного аэропорта. На данный момент принято семь самолетов, следовавших в Москву и Волгоград. Все самолеты получают наземное обслуживание", - говорится в сообщении в канале "Гагарина" на платформе "Макс". В пресс-службе аэропорта РИА Новости уточнили, что самолеты в Волгоград и Москву направлялись из Сухума, Баку, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Волгограда. Ранее днем "Гагарин" принял пять московских рейсов из Сочи, Астрахани, Термеза и Минвод. Во вторник в аэропорту "Гагарин" добавлены дополнительные смены сотрудников. Персонал работает в усиленном режиме, а в пассажирском терминале оборудованы дополнительные места для ожидания с мягкими креслами, установлены кулеры с водой.

https://1prime.ru/20260505/vnukovo-869692851.html

волгоград

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, волгоград, москва