В Саратове аэропорт принял еще семь самолетов в качестве запасного
2026-05-05T21:05+0300
САРАТОВ, 5 мая - ПРАЙМ. Аэропорт Саратова принял в качестве запасного еще семь самолетов, следовавших в Москву и Волгоград на фоне ограничений, сообщает пресс-службе аэропорта. "В связи с рядом ограничений на прием и выпуск воздушных судов в Московском и Волгоградском регионах, аэропорт "Гагарин" принимает рейсы в качестве запасного аэропорта. На данный момент принято семь самолетов, следовавших в Москву и Волгоград. Все самолеты получают наземное обслуживание", - говорится в сообщении в канале "Гагарина" на платформе "Макс". В пресс-службе аэропорта РИА Новости уточнили, что самолеты в Волгоград и Москву направлялись из Сухума, Баку, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Волгограда. Ранее днем "Гагарин" принял пять московских рейсов из Сочи, Астрахани, Термеза и Минвод. Во вторник в аэропорту "Гагарин" добавлены дополнительные смены сотрудников. Персонал работает в усиленном режиме, а в пассажирском терминале оборудованы дополнительные места для ожидания с мягкими креслами, установлены кулеры с водой.
