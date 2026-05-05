https://1prime.ru/20260505/ator-869676875.html

В АТОР назвали самое доступное направление для отдыха на майские праздники

В АТОР назвали самое доступное направление для отдыха на майские праздники - 05.05.2026, ПРАЙМ

В АТОР назвали самое доступное направление для отдыха на майские праздники

Самым выгодным направлением для отдыха российских путешественников на майские праздники стала Абхазия со средним чеком в 66,5 тысячи рублей на двоих, сообщает... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T11:18+0300

2026-05-05T11:18+0300

2026-05-05T11:18+0300

бизнес

туризм

россия

абхазия

краснодарский край

санкт-петербург

атор

"слетать.ру"

https://cdnn.1prime.ru/img/84186/87/841868769_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_551afd8cc4f3fe31e066b8ccd0878a5a.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Самым выгодным направлением для отдыха российских путешественников на майские праздники стала Абхазия со средним чеком в 66,5 тысячи рублей на двоих, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Абхазия - самое доступное направление. Средний чек: 66,5 тысячи рублей", - сказали в АТОР, изучив данные продаж туров в сервисе "Слетать.ру" на майские праздники 2026 года и сравнив средние чеки по самым востребованным направлениям. По данным ассоциации, Россия занимает второе место среди самых доступных направлений на предстоящие праздники - средний чек путешественников составил 75,3 тысячи рублей на двоих. "При этом структура спроса изменилась: сократилась доля Краснодарского края, вырос интерес к Санкт-Петербургу, Кавминводам, Калининграду и Татарстану", - отметили в АТОР. В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, где средний чек отдыха на майские праздники составил 75,9 тысячи рублей, Вьетнам и Таиланд - 160 и 164 тысячи рублей соответственно. При этом в рейтинг бюджетных направлений не вошли Турция, где средняя стоимость недельного тура на двоих достигла 173 тысячи рублей. "Египет сохранил прошлогодний уровень цен: средний чек составляет 180 тысяч рублей, что делает его одним из самых стабильных массовых зарубежных направлений сезона", - отметили в ассоциации. Там обратили внимание и на снижение среднего чека отдыха в Китае до 166 тысяч рублей. В то же время средний чек отдыха на Мальдивах достиг 360 тысяч рублей, что объясняется не столько ростом цен на размещение, сколько исчезновением бюджетных стыковочных перелетов через ОАЭ и Катар, а также в смене аудитории направления. "Мальдивы теперь чаще едут семейные туристы, выбирающие отели 5 звезд и формат "все включено", - заключили в АТОР.

https://1prime.ru/20260428/ator-869506252.html

https://1prime.ru/20260429/ator-869534072.html

абхазия

краснодарский край

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, абхазия, краснодарский край, санкт-петербург, атор, "слетать.ру"