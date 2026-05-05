В АТОР назвали самое доступное направление для отдыха на майские праздники - 05.05.2026, ПРАЙМ
В АТОР назвали самое доступное направление для отдыха на майские праздники
2026-05-05T11:18+0300
11:18 05.05.2026
 
В АТОР назвали самое доступное направление для отдыха на майские праздники

АТОР: Абхазия стала самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Самым выгодным направлением для отдыха российских путешественников на майские праздники стала Абхазия со средним чеком в 66,5 тысячи рублей на двоих, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Абхазия - самое доступное направление. Средний чек: 66,5 тысячи рублей", - сказали в АТОР, изучив данные продаж туров в сервисе "Слетать.ру" на майские праздники 2026 года и сравнив средние чеки по самым востребованным направлениям.
По данным ассоциации, Россия занимает второе место среди самых доступных направлений на предстоящие праздники - средний чек путешественников составил 75,3 тысячи рублей на двоих.
"При этом структура спроса изменилась: сократилась доля Краснодарского края, вырос интерес к Санкт-Петербургу, Кавминводам, Калининграду и Татарстану", - отметили в АТОР.
В топ-5 выгодных направлений также вошли Белоруссия, где средний чек отдыха на майские праздники составил 75,9 тысячи рублей, Вьетнам и Таиланд - 160 и 164 тысячи рублей соответственно.
При этом в рейтинг бюджетных направлений не вошли Турция, где средняя стоимость недельного тура на двоих достигла 173 тысячи рублей. "Египет сохранил прошлогодний уровень цен: средний чек составляет 180 тысяч рублей, что делает его одним из самых стабильных массовых зарубежных направлений сезона", - отметили в ассоциации.
Там обратили внимание и на снижение среднего чека отдыха в Китае до 166 тысяч рублей. В то же время средний чек отдыха на Мальдивах достиг 360 тысяч рублей, что объясняется не столько ростом цен на размещение, сколько исчезновением бюджетных стыковочных перелетов через ОАЭ и Катар, а также в смене аудитории направления. "Мальдивы теперь чаще едут семейные туристы, выбирающие отели 5 звезд и формат "все включено", - заключили в АТОР.
