В Доминикане запретили деятельность по проекту Mineros Romero - 05.05.2026, ПРАЙМ
В Доминикане запретили деятельность по проекту Mineros Romero
МЕХИКО, 5 мая - ПРАЙМ. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер распорядился немедленно прекратить любую деятельность, связанную с горнодобывающим проектом Mineros Romero в провинции Сан-Хуан-де-ла-Магуана, после массовых протестов против разработки месторождения. "Я распорядился о немедленной остановке любой деятельности, связанной с проектом Mineros Romero в провинции Сан-Хуан-де-ла-Магуана", - заявил Абинадер в обращении к гражданам, опубликованном администрацией президента. По словам политика, решение принято в соответствии с законом об охране окружающей среды. Он отметил, что если население массово отвергает проект такого масштаба, продолжать его реализацию невозможно. Абинадер подчеркнул, что при нынешней администрации инициатива находилась лишь на стадии экологической оценки и разрешения на эксплуатацию выдано не было. История проекта началась в 2005 году с выдачи концессий на разведку, которые затем подтверждались в 2010 году. Позднее, в 2015 и 2018 годах, были продлены разрешения и санкционированы технические исследования. Проект Romero связан с разработкой золото-медно-серебряного месторождения канадской компании GoldQuest Mining Corp. в центральной части страны, примерно в 35 километрах к северу от города Сан-Хуан-де-ла-Магуана. В последние месяцы в регионе проходили массовые акции под лозунгом "Вода - да, золото - нет". Противники проекта выражали опасения из-за возможного ущерба водным ресурсам, сельскому хозяйству и здоровью населения южных провинций страны.
