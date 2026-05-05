Эквадор снизил пошлины на импорт из соседней Колумбии до 75%

Власти Эквадора снизили пошлины на импорт из соседней Колумбии до 75% со 100%, сообщила пресс-служба президента Даниэля Нобоа. | 05.05.2026, ПРАЙМ

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 мая - ПРАЙМ. Власти Эквадора снизили пошлины на импорт из соседней Колумбии до 75% со 100%, сообщила пресс-служба президента Даниэля Нобоа. "В соответствии с распоряжением президента, Эквадор снизит пошлину на безопасность до 75% на импорт из Колумбии. Мера вступит в силу с 1 июня", - говорится в сообщении. Власти объяснили такое решение своей открытостью к сотрудничеству в сфере безопасности и развития приграничных территорий. Эквадор и Колумбия в последние месяцы находятся в состоянии торгового конфликта. Эквадорский президент Даниэль Нобоа ввел с 1 февраля пошлины в 30% на весь импорт из Колумбии из-за нежелания последней совместно бороться с наркотрафиком на границе, затем они были постепенно повышены до 100%. В ответ Колумбия ввела зеркальные меры и приняла решение о приостановке международных сделок по поставке электроэнергии в Эквадор. Это является чувствительным моментом для Эквадора, который каждый год испытывает проблемы с нехваткой энергомощностей в засушливый сезон.

