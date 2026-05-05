В России в январе-апреле выросли продажи новых электромобилей
2026-05-05T22:12+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей в России по итогам января-апреля 2026 года выросли на 26% в годовом выражении, причем половина из них была российского производства, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "Рынок новых электромобилей составил 3714 штук (+26% относительно аналогичного периода 2025 года – 2938 штук)", - говорится в сообщении. "Доля изготовленных в Российской Федерации составила 50%", - отмечает Минпромторг. В аналогичном периоде 2025 года доля отечественных электромобилей на рынке составляла 20%.
Минпромторг: продажи новых электромобилей в России в январе-апреле выросли на 26%
