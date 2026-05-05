Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров, заявили в МИД - 05.05.2026, ПРАЙМ
Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров, заявили в МИД
Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров, заявили в МИД - 05.05.2026, ПРАЙМ
Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров, заявили в МИД
2026-05-05T07:01+0300
2026-05-05T08:09+0300
ПРАЙМ
07:01 05.05.2026 (обновлено: 08:09 05.05.2026)
 
Мевенканг: Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров

ДЖАКАРТА, 5 мая - ПРАЙМ. Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады США, заявила официальный представитель МИД Индонезии Ивонн Мевенканг.
Ранее сервисы отслеживания судов сообщили, что иранский супертанкер с нефтью стоимостью около 220 миллионов долларов вошел в Ломбокский пролив, а еще один танкер DERYA направился к району архипелага Риау.
"Правила навигации во всех водах, включая индонезийские, регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), которая уважает все формы прохода в каждой морской зоне", - заявила Мевенканг журналистам.
По ее словам, власти Индонезии проводят проверку на местах и внутреннюю координацию, однако исходят из того, что суда осуществляют проход в рамках международного законодательства.
"Мы считаем, что эти суда реализуют свое право прохода в соответствии с международным правом", - подчеркнула представитель индонезийского внешнеполитического ведомства.
Она добавила, что Джакарта продолжит следить за ситуацией и поддерживать дипломатические контакты по соответствующим каналам.
 
