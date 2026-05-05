https://1prime.ru/20260505/indonezija-869672637.html

Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров, заявили в МИД

Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров, заявили в МИД - 05.05.2026, ПРАЙМ

Индонезия не возражает против прохода иранских танкеров, заявили в МИД

Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады США, заявила официальный представитель... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T07:01+0300

2026-05-05T07:01+0300

2026-05-05T08:09+0300

нефть

энергетика

экономика

индонезия

сша

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869672637.jpg?1777957748

ДЖАКАРТА, 5 мая - ПРАЙМ. Индонезия не возражает против прохода иранских нефтяных танкеров через свои территориальные воды на фоне морской блокады США, заявила официальный представитель МИД Индонезии Ивонн Мевенканг. Ранее сервисы отслеживания судов сообщили, что иранский супертанкер с нефтью стоимостью около 220 миллионов долларов вошел в Ломбокский пролив, а еще один танкер DERYA направился к району архипелага Риау. "Правила навигации во всех водах, включая индонезийские, регулируются Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), которая уважает все формы прохода в каждой морской зоне", - заявила Мевенканг журналистам. По ее словам, власти Индонезии проводят проверку на местах и внутреннюю координацию, однако исходят из того, что суда осуществляют проход в рамках международного законодательства. "Мы считаем, что эти суда реализуют свое право прохода в соответствии с международным правом", - подчеркнула представитель индонезийского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что Джакарта продолжит следить за ситуацией и поддерживать дипломатические контакты по соответствующим каналам.

индонезия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, индонезия, сша, мид, оон