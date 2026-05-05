Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ
2026-05-05T00:01+0300
ТЕГЕРАН, 4 мая – ПРАЙМ. Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в ОАЭ, их целью было создать проход для судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на иранский военный источник.
Власти ОАЭ ранее обвинили Иран в атаках на нефтяную зону в Фуджейре и подчеркнули, что оставляют за собой полное и законное право ответить на нападение.
"У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты (ОАЭ – ред.). Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее", - заявил источник иранскому гостелевидению.
В понедельник вечером минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. Пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
IRIB: военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в ОАЭ
