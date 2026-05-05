Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260505/iran-869667893.html
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ - 05.05.2026, ПРАЙМ
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ
Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в ОАЭ, их целью было создать проход для судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T00:01+0300
2026-05-05T00:01+0300
нефть
энергетика
мировая экономика
оаэ
иран
ормузский пролив
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869667893.jpg?1777928485
ТЕГЕРАН, 4 мая – ПРАЙМ. Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в ОАЭ, их целью было создать проход для судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на иранский военный источник. Власти ОАЭ ранее обвинили Иран в атаках на нефтяную зону в Фуджейре и подчеркнули, что оставляют за собой полное и законное право ответить на нападение. "У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты (ОАЭ – ред.). Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее", - заявил источник иранскому гостелевидению. В понедельник вечером минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. Пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
оаэ
иран
ормузский пролив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, оаэ, иран, ормузский пролив
Нефть, Энергетика, Мировая экономика, ОАЭ, ИРАН, Ормузский пролив
00:01 05.05.2026
 
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

IRIB: военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в ОАЭ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 4 мая – ПРАЙМ. Военные США стоят за поджогом нефтяной зоны в ОАЭ, их целью было создать проход для судов через Ормузский пролив, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на иранский военный источник.
Власти ОАЭ ранее обвинили Иран в атаках на нефтяную зону в Фуджейре и подчеркнули, что оставляют за собой полное и законное право ответить на нападение.
"У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты (ОАЭ – ред.). Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее", - заявил источник иранскому гостелевидению.
В понедельник вечером минобороны ОАЭ сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. Пресс-служба правительства эмирата Фуджейра сообщила о пожаре в одной из нефтяных зон после атаки дрона. При этом ранее высокопоставленный иранский военный источник заявил иранской гостелерадиокомпании, что у Ирана не было и нет планов атаковать ОАЭ.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаОАЭИРАНОрмузский пролив
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала