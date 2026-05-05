Скрытые уловки банков при выдаче кредитов: как их распознать
2026-05-05T02:02+0300
Хаминский: перед подписанием кредитного договора нужно проверить ПСК и допуслуги
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Почти половина заемщиков подписывают кредитные договоры дистанционно, часто не читая условия. Этим пользуются банки и микрофинансовые организации, включая в договоры скрытые условия и дополнительные услуги, которые повышают стоимость кредита. О том, как распознать навязывание и защитить свои права, агентству “Прайм” рассказалруководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, расширивший перечень действий, позволяющих недобросовестным продавцам неявно навязывать услуги.
Одна из самых распространённых практик — при дистанционном оформлении кредита банки заведомо проставляют в форме основного договора согласие клиента на дополнительные услуги (страховки, платные опции, подписки). Раньше согласие получали в виде заранее проставленной отметки электронной платформой, но теперь такая отметка является однозначным нарушением.
"Перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно проверить несколько ключевых пунктов. Во-первых, полную стоимость кредита — именно она отражает реальные расходы, включая проценты и комиссии. Во-вторых, наличие дополнительных услуг: страховок, СМС-информирования, "пакетов сервиса". Нужно убедиться, что они не подключены автоматически и от них можно отказаться", — пояснил Хаминский.
Если после заключения договора клиент обнаружил навязанные услуги, необходимо обратиться в банк с письменным заявлением об отказе и требованием вернуть деньги. Лучше подать заявление через офис или онлайн-банк, сохранив подтверждение. Во многих случаях действует "период охлаждения", в течение которого можно вернуть полную стоимость.
Если банк отказывает или игнорирует обращение, нужно подать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор. Юрист напоминает: даже при дистанционном оформлении кредита у заемщика есть право отказаться от навязанных услуг и требовать перерасчёта.