https://1prime.ru/20260505/kredit-869663083.html

Скрытые уловки банков при выдаче кредитов: как их распознать

Скрытые уловки банков при выдаче кредитов: как их распознать - 05.05.2026, ПРАЙМ

Скрытые уловки банков при выдаче кредитов: как их распознать

Почти половина заемщиков подписывают кредитные договоры дистанционно, часто не читая условия. Этим пользуются банки и микрофинансовые организации, включая в... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T02:02+0300

2026-05-05T02:02+0300

2026-05-05T02:02+0300

кредит

банки

финансы

роспотребнадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/01/863043244_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_2bbcc3e654bd8077cb7a7c6f95674090.jpg

МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Почти половина заемщиков подписывают кредитные договоры дистанционно, часто не читая условия. Этим пользуются банки и микрофинансовые организации, включая в договоры скрытые условия и дополнительные услуги, которые повышают стоимость кредита. О том, как распознать навязывание и защитить свои права, агентству “Прайм” рассказалруководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, расширивший перечень действий, позволяющих недобросовестным продавцам неявно навязывать услуги.Одна из самых распространённых практик — при дистанционном оформлении кредита банки заведомо проставляют в форме основного договора согласие клиента на дополнительные услуги (страховки, платные опции, подписки). Раньше согласие получали в виде заранее проставленной отметки электронной платформой, но теперь такая отметка является однозначным нарушением."Перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно проверить несколько ключевых пунктов. Во-первых, полную стоимость кредита — именно она отражает реальные расходы, включая проценты и комиссии. Во-вторых, наличие дополнительных услуг: страховок, СМС-информирования, "пакетов сервиса". Нужно убедиться, что они не подключены автоматически и от них можно отказаться", — пояснил Хаминский.Если после заключения договора клиент обнаружил навязанные услуги, необходимо обратиться в банк с письменным заявлением об отказе и требованием вернуть деньги. Лучше подать заявление через офис или онлайн-банк, сохранив подтверждение. Во многих случаях действует "период охлаждения", в течение которого можно вернуть полную стоимость.Если банк отказывает или игнорирует обращение, нужно подать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор. Юрист напоминает: даже при дистанционном оформлении кредита у заемщика есть право отказаться от навязанных услуг и требовать перерасчёта.

https://1prime.ru/20260504/kredit-869549897.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредит, банки, финансы, роспотребнадзор