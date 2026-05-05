Более 70 инвесторов могут стать резидентами льготных преференций на Курилах - 05.05.2026, ПРАЙМ
Более 70 инвесторов могут стать резидентами льготных преференций на Курилах
2026-05-05T01:40+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Более 70 инвесторов могут стать резидентами льготных преференциальных режимов на Курильских островах к концу 2026 года, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий. "По итогам 2026 года мы прогнозируем увеличение количества участников курильского режима до 70", - сообщил агентству Скалий в ответ на вопрос о потенциальном числе резидентов льготных префрежимов к концу 2026 года. По данным КРДВ, инвестиционные проекты с применением префрежимов ТОР "Курилы" и КОРФ на Курильских островах сейчас реализуют 67 компаний, ими в экономику региона уже вложено 17,7 миллиарда рублей. "Мы видим положительную динамику в части увеличения количества резидентов. Если в 2024 году у нас было девять новых участников, в 2025 году это было 15 новых участников, то в текущем году уже (по состоянию – ред.) на апрель - 14 новых", - добавил Скалий. Особый режим осуществления предпринимательской деятельности, который позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами и административными преференциями, действует на Курильских островах с марта 2022 года.
01:40 05.05.2026
 
