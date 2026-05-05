Макрон собирается назначить экс-главу своей администрации главой ЦБ Франции - 05.05.2026, ПРАЙМ
Макрон собирается назначить экс-главу своей администрации главой ЦБ Франции
Макрон намерен назначить экс-главу своей администрации Мулена главой Банка Франции

ПАРИЖ, 5 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить бывшего главу собственной администрации Эммануэля Мулена на должность главы Банка Франции, центрального банка страны, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте Елисейского дворца.
Издание Politico писало 3 апреля, что глава администрации Макрона Мулен рассматривает возможность покинуть свой пост ради руководящей должности в Банке Франции. Газета Parisien писала 30 апреля, что Мулен, чьи обязанности истекали 4 мая и который является близким соратником Макрона, считается главным претендентом на должность главы Банка Франции взамен уходящего в отставку в июне Франсуа Вильруа де Гало.
"Президент республики по предложению премьер-министра (Себастьяна Лекорню – ред.) намерен назначить господина Эммануэля Мулена на должность главы Банка Франции", - говорится в сообщении.
Макрон, согласно тексту сообщения, также уведомил о своем решении глав обеих палат французского парламента (Национального собрания и Сената) с тем, чтобы соответствующие комитеты каждой из палат могли вынести свое заключение в соответствии с французским законодательством.
