https://1prime.ru/20260505/makron-869693313.html
Макрон собирается назначить экс-главу своей администрации главой ЦБ Франции
Макрон собирается назначить экс-главу своей администрации главой ЦБ Франции - 05.05.2026, ПРАЙМ
Макрон собирается назначить экс-главу своей администрации главой ЦБ Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить бывшего главу собственной администрации Эммануэля Мулена на должность главы Банка Франции, центрального... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T20:45+0300
2026-05-05T20:45+0300
2026-05-05T20:45+0300
банки
финансы
франция
эммануэль макрон
себастьян лекорню
банк франции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_876b0fd73af1f51454f8117784511f25.jpg
ПАРИЖ, 5 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назначить бывшего главу собственной администрации Эммануэля Мулена на должность главы Банка Франции, центрального банка страны, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте Елисейского дворца. Издание Politico писало 3 апреля, что глава администрации Макрона Мулен рассматривает возможность покинуть свой пост ради руководящей должности в Банке Франции. Газета Parisien писала 30 апреля, что Мулен, чьи обязанности истекали 4 мая и который является близким соратником Макрона, считается главным претендентом на должность главы Банка Франции взамен уходящего в отставку в июне Франсуа Вильруа де Гало. "Президент республики по предложению премьер-министра (Себастьяна Лекорню – ред.) намерен назначить господина Эммануэля Мулена на должность главы Банка Франции", - говорится в сообщении. Макрон, согласно тексту сообщения, также уведомил о своем решении глав обеих палат французского парламента (Национального собрания и Сената) с тем, чтобы соответствующие комитеты каждой из палат могли вынести свое заключение в соответствии с французским законодательством.
https://1prime.ru/20260425/smi-869439230.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846322468_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5ce8ae8a3c8bbfb92a222534e038d74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, франция, эммануэль макрон, себастьян лекорню, банк франции
Банки, Финансы, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, Банк Франции
Макрон собирается назначить экс-главу своей администрации главой ЦБ Франции
Макрон намерен назначить экс-главу своей администрации Мулена главой Банка Франции