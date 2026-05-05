https://1prime.ru/20260505/neft-869673293.html

Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок

Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок - 05.05.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок

Мировые цены на нефть падают более чем на 1% на снижении опасений относительно худших сценариев в связи с перебоями поставок после новостей о проходе через... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T07:55+0300

2026-05-05T07:55+0300

2026-05-05T08:07+0300

нефть

энергетика

торги

ормузский пролив

сша

ближний восток

дональд трамп

maersk

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869673293.jpg?1777957633

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 1% на снижении опасений относительно худших сценариев в связи с перебоями поставок после новостей о проходе через Ормузский пролив датского морского контейнерного перевозчика Maersk в сопровождении американских военных, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до 113 долларов за баррель; июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,12% - до 104,16 доллара. За торги понедельника котировки марки Brent поднялись на 5,8%, марки WTI - 3,2%. Инвесторы следят за новостями относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке. Ранее во вторник датский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании сообщил, что судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных. "Успешный выход в сопровождении судна Maersk помог снизить некоторые опасения относительно незамедлительных перебоев в поставках", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). "Это демонстрирует то, что в текущих условиях возможен ограниченный безопасный проход, что помогает избавиться от опасений, связанных с худшими сценариями в случае перебоев в поставках. Однако это все еще скорее единичный случай, чем полное открытие", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" - оказание помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.

ормузский пролив

сша

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, ормузский пролив, сша, ближний восток, дональд трамп, maersk