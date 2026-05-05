Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260505/neft-869673293.html
Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок
Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок - 05.05.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок
Мировые цены на нефть падают более чем на 1% на снижении опасений относительно худших сценариев в связи с перебоями поставок после новостей о проходе через... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T07:55+0300
2026-05-05T08:07+0300
нефть
энергетика
торги
ормузский пролив
сша
ближний восток
дональд трамп
maersk
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869673293.jpg?1777957633
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 1% на снижении опасений относительно худших сценариев в связи с перебоями поставок после новостей о проходе через Ормузский пролив датского морского контейнерного перевозчика Maersk в сопровождении американских военных, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 7.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до 113 долларов за баррель; июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,12% - до 104,16 доллара. За торги понедельника котировки марки Brent поднялись на 5,8%, марки WTI - 3,2%. Инвесторы следят за новостями относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке. Ранее во вторник датский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании сообщил, что судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных. "Успешный выход в сопровождении судна Maersk помог снизить некоторые опасения относительно незамедлительных перебоев в поставках", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer). "Это демонстрирует то, что в текущих условиях возможен ограниченный безопасный проход, что помогает избавиться от опасений, связанных с худшими сценариями в случае перебоев в поставках. Однако это все еще скорее единичный случай, чем полное открытие", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" - оказание помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.
ормузский пролив
сша
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, торги, ормузский пролив, сша, ближний восток, дональд трамп, maersk
Нефть, Энергетика, Торги, Ормузский пролив, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Maersk
07:55 05.05.2026 (обновлено: 08:07 05.05.2026)
 
Нефть дешевеет более чем на 1 процент на опасениях из-за перебоев поставок

Нефть дешевеет более чем на 1% на снижении опасений из-за перебоев с поставками

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают более чем на 1% на снижении опасений относительно худших сценариев в связи с перебоями поставок после новостей о проходе через Ормузский пролив датского морского контейнерного перевозчика Maersk в сопровождении американских военных, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 7.30 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,26% относительно предыдущего закрытия - до 113 долларов за баррель; июньские фьючерсы на WTI дешевеют на 2,12% - до 104,16 доллара.
За торги понедельника котировки марки Brent поднялись на 5,8%, марки WTI - 3,2%.
Инвесторы следят за новостями относительно текущей ситуации на Ближнем Востоке. Ранее во вторник датский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании сообщил, что судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных.
"Успешный выход в сопровождении судна Maersk помог снизить некоторые опасения относительно незамедлительных перебоев в поставках", - приводит агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).
"Это демонстрирует то, что в текущих условиях возможен ограниченный безопасный проход, что помогает избавиться от опасений, связанных с худшими сценариями в случае перебоев в поставках. Однако это все еще скорее единичный случай, чем полное открытие", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" - оказание помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.
 
ЭнергетикаНефтьТоргиОрмузский проливСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампMaersk
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала