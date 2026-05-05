В Rystad Energy заявили о вероятном снижении мирового спроса на нефть

Мировой спрос на нефть начал снижаться на фоне высоких цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, в 2026 году он может сократиться впервые со времен пандемии...

2026-05-05T16:36+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть начал снижаться на фоне высоких цен из-за конфликта на Ближнем Востоке, в 2026 году он может сократиться впервые со времен пандемии коронавируса, заявил старший вице-президент и руководитель отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон. "Сейчас мы считаем, что спрос на нефть сократится впервые после ковида примерно на 100 тысяч баррелей в день", - сказал он в интервью Bloomberg TV, добавив, что до начала конфликта прогнозировалось, что спрос на нефть в 2026 году вырастет на миллион баррелей в день. По словам Леона, сейчас на рынке уже наблюдается сокращение спроса, хотя оно пока не является масштабным. Также он отметил, что страны по всему миру начинают принимать меры по сокращению потребления нефти, в том числе за счет удаленной работы и более активного использования общественного транспорта. При этом он считает, что при ценах на нефть выше 120-130 долларов за баррель снижение спроса станет более заметным. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

