Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на июнь, сообщили СМИ
2026-05-05T22:46+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть для Азии на июнь, при этом они остаются вблизи рекордных уровней, сообщило агентство Блумберг. "Саудовская Аравия понизила цены на свою основную марку нефти для азиатского рынка в следующем месяце по сравнению с рекордным уровнем, зафиксированным в мае, при этом она осталась близка к историческим максимумам", - пишет агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на июнь была понижена на 4 доллара, теперь она на 15,5 доллара выше цены корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Аналитики ждали понижения на 8 долларов. При этом агентство отмечает, что официальные цены Aramco могут быть не окончательной стоимостью сырья, которую платят нефтеперерабатывающие компании. Saudi Aramco - государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
