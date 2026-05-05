Казахстан продолжает работу в рамках ОПЕК+, заявили в Минэнерго

Казахстан продолжает работу в рамках ОПЕК+, заявил вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов. | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T13:24+0300

АСТАНА, 5 мая - ПРАЙМ. Казахстан продолжает работу в рамках ОПЕК+, заявил вице-министр энергетики республики Сунгат Есимханов. ОАЭ покинули ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. "Мы в рамках ОПЕК+ работу продолжаем. Последствия для Эмиратов - уже будущее покажет, на данном этапе работа в обычном режиме идет", - сказал Есимханов в ходе брифинга в правительстве Казахстана и добавил, что рост добычи нефти будет проходить в плановом режиме.

нефть, казахстан, оаэ, опек