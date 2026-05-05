Роскачество выявило фальсифицированный мед на маркетплейсах и в онлайн-ритейле, в шести товарах были обнаружены грубые несоответствия по нескольким ключевым... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T05:18+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Роскачество выявило фальсифицированный мед на маркетплейсах и в онлайн-ритейле, в шести товарах были обнаружены грубые несоответствия по нескольким ключевым параметрам, сообщили РИА Новости в организации. "Роскачество в рамках постоянного мониторинга рынка меда впервые исследовало продукцию 16 торговых марок, реализуемых в интернет-торговле: как в онлайн-ритейле, так и на популярных маркетплейсах... Шесть товаров продемонстрировали грубые несоответствия сразу по нескольким ключевым параметрам, указывающим на фальсификацию сахарными сиропами", - говорится в сообщении. Так, в антирейтинг Роскачества вошли марки "Мед семьи Мамдеевых" с мумие, "Медовый день" цветочный и Altay Gold целебный, приобретенные на маркетплейсе Ozon. Помимо этого, несоответствия выявлены в товарах "Медовый дом" цветочный разнотравье" из интернет-магазина "Магнит", "Заповедные угодья" гречишный" (интернет-магазин "Перекресток") и "Правильный мед" (интернет-магазин "Глобус"). "Эти продукты не соответствуют понятию "натуральный мед": в них выявлены отклонения от нормативов по содержанию сахаров, пролина и/или диастазному числу. В частности, у "Меда семьи Мамдеевых" и "Медового дома" соотношение фруктозы и глюкозы составило 0,37 и 0,36 соответственно при минимально допустимом значении 1,05, что прямо свидетельствует о подмесе глюкозно-фруктозного сиропа", - отметили в организации. По словам экспертов, без замечаний как по показателям натуральности, так и по ботаническому происхождению остались только два товара из 16. В "Роскачестве" добавили, что маркетплейс Ozon после направленной информации о результатах исследования меда сразу скрыл на онлайн-платформе все карточки товаров с нарушениями. Также торговая сеть "Глобус" сняла с реализации партию "Правильного меда", а изготовители торговых марок Altay Gold, "Мед Куляшовых", "Мед с Алтая", "Пасека Клоос Д. А." и "Мед семьи Мамдеевых" пересмотрели реестры поставщиков, усилили входной контроль и направили заявки на повторные испытания. А магазины сети "Перекресток" прекратили сотрудничество с поставщиками фальсификата. Кроме того, управления Роспотребнадзора объявили предостережения нарушителям в Московской, Тамбовской, Новгородской областях, Республике Башкортостан, Алтайском крае и Санкт-Петербурге. Роскачество отправило материалы в Генеральную прокуратуру в отношении неоднократного нарушителя - ООО "Медовый дом", зарегистрированного в Санкт-Петербурге с производством в Новгородской области. В организации рассказали, что после вступления в силу поправок в закон о пчеловодстве с 1 сентября 2024 года доля продукции с признаками подмеса сахарными сиропами постепенно снижается. Одним из инструментов повышения прозрачности рынка стала Хартия добросовестных участников рынка меда, созданная в 2026 году. Участники добровольно обязуются соблюдать требования ГОСТ, обеспечивать прозрачность происхождения меда и допускать в оборот только натуральный продукт. "Онлайн-покупка меда все еще остается лотереей, но ситуация меняется к лучшему благодаря жесткому контролю. Рекомендуем потребителям ориентироваться на результаты наших исследований и поддерживать добросовестных производителей, а также обращать внимание на участие в Хартии", - подытожили эксперты.

бизнес, новгородская область, санкт-петербург, роскачество, ozon, перекресток