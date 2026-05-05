В России продажи новых транспортных средств в 2026 году выросли на 7%
2026-05-05T21:53+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-апреле 2026 года выросли на 7% и составили 431 тысячу единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В январе-апреле 2026 года в Российской Федерации реализовано 430 970 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 7% больше показателей января-апреля прошлого года (403 839 штук)", - говорится в сообщении. При этом продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период выросли на 22% и составили более 268,5 тысяч штук, а импортных - сократились на 12%, до 162,4 тысячи единиц.
В России продажи новых транспортных средств в январе-апреле 2026 года выросли на 7%
