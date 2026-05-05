https://1prime.ru/20260505/rossiya-869694171.html

В России продажи новых транспортных средств в 2026 году выросли на 7%

В России продажи новых транспортных средств в 2026 году выросли на 7% - 05.05.2026, ПРАЙМ

В России продажи новых транспортных средств в 2026 году выросли на 7%

Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-апреле 2026 года выросли на 7% и составили 431 тысячу единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T21:53+0300

2026-05-05T21:53+0300

2026-05-05T21:53+0300

бизнес

россия

промышленность

рф

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866662231_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_3b8e582a760998363197ebdd1bdecbc2.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых транспортных средств всех типов в России в январе-апреле 2026 года выросли на 7% и составили 431 тысячу единиц, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "В январе-апреле 2026 года в Российской Федерации реализовано 430 970 новых автомобилей (до 3-х лет), что на 7% больше показателей января-апреля прошлого года (403 839 штук)", - говорится в сообщении. При этом продажи автомобилей отечественного производства за отчетный период выросли на 22% и составили более 268,5 тысяч штук, а импортных - сократились на 12%, до 162,4 тысячи единиц.

https://1prime.ru/20260416/vychet-869217343.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, промышленность, рф, минпромторг, авто