В России в январе-апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11% - 05.05.2026, ПРАЙМ
В России в январе-апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11%
22:19 05.05.2026
 
В России в январе-апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11%

Минпромторг: продажи новых легковых авто в России в январе-апреле выросли на 11%

Пробки в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Пробки в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2026 года выросли на 11% и составили 384,7 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
При этом в апреле продажи новых легковушек выросли на 16% в годовом выражении и достигли 117,7 тысячи единиц.
Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за четыре месяца сократились на 22% - до 26,4 тысячи штук, в том числе в апреле - на 21% в годовом выражении, до 7,7 тысячи штук.
Реализация новых грузовиков в стране в январе-апреле снизилась на 17%, до 16,7 тысячи единиц. В апреле же результат на 5% превзошел прошлогодний и составил почти 4,9 тысячи штук.
Продажи автобусов за четыре месяца сократились на 11% к январю-апрелю 2025 года и составили 3,2 тысячи штук. В апреле было реализовано 982 автобуса - на 7% меньше, чем годом ранее.
Минпромторг оценил долю российских автомобилей на внутреннем рынке
БизнесРФМинпромторгАвто
 
 
