https://1prime.ru/20260505/rossiya-869694605.html

В России в январе-апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11%

В России в январе-апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11% - 05.05.2026, ПРАЙМ

В России в январе-апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11%

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2026 года выросли на 11% и составили 384,7 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга... | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T22:19+0300

2026-05-05T22:19+0300

2026-05-05T22:19+0300

бизнес

рф

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862560737_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_947c48fb5ad3b762328a67b72f4d65ce.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2026 года выросли на 11% и составили 384,7 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. При этом в апреле продажи новых легковушек выросли на 16% в годовом выражении и достигли 117,7 тысячи единиц. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за четыре месяца сократились на 22% - до 26,4 тысячи штук, в том числе в апреле - на 21% в годовом выражении, до 7,7 тысячи штук. Реализация новых грузовиков в стране в январе-апреле снизилась на 17%, до 16,7 тысячи единиц. В апреле же результат на 5% превзошел прошлогодний и составил почти 4,9 тысячи штук. Продажи автобусов за четыре месяца сократились на 11% к январю-апрелю 2025 года и составили 3,2 тысячи штук. В апреле было реализовано 982 автобуса - на 7% меньше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20260505/minpromtorg-869694298.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, минпромторг, авто