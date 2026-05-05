В России в январе-апреле продажи новых легковых автомобилей выросли на 11%
2026-05-05T22:19+0300
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля 2026 года выросли на 11% и составили 384,7 тысячи единиц, следует из сообщения Минпромторга РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. При этом в апреле продажи новых легковушек выросли на 16% в годовом выражении и достигли 117,7 тысячи единиц. Продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за четыре месяца сократились на 22% - до 26,4 тысячи штук, в том числе в апреле - на 21% в годовом выражении, до 7,7 тысячи штук. Реализация новых грузовиков в стране в январе-апреле снизилась на 17%, до 16,7 тысячи единиц. В апреле же результат на 5% превзошел прошлогодний и составил почти 4,9 тысячи штук. Продажи автобусов за четыре месяца сократились на 11% к январю-апрелю 2025 года и составили 3,2 тысячи штук. В апреле было реализовано 982 автобуса - на 7% меньше, чем годом ранее.
Бизнес, РФ, Минпромторг, Авто
