В Сочи восемь рейсов ушли на запасные аэродромы в период ограничений

2026-05-05T23:44+0300

СОЧИ, 5 мая - ПРАЙМ. Восемь рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы в период ограничений, сообщает аэропорт. Аэропорт Сочи во вторник сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани, ограничения длятся порядка шести часов. "Экипажами восьми рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: в Минеральные Воды, Владикавказ, Грозный. По статусу рейсов рекомендуем уточнять информацию у авиаперевозчиков", - говорится в сообщении сочинского аэропорта. По данным онлайн-табло воздушной гавани, на вылет задерживаются 33 рейса, в частности, рейс в Оренбург авиакомпании "Икар" задерживается на 13 часов. На прилет в Сочи задерживаются 24 рейса, четыре рейса отменены: один рейс из Минеральных вод, три - из Москвы. Отмечается, что авиаперевозчики обеспечивают пассажиров задержанных рейсов напитками, горячим питанием, а также занимаются расселением в гостиницы согласно требованиям законодательства.

